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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر جينيسيس ‎ G70موديل 2022 في السعودية.. صور

جينيسيس G70 موديل
جينيسيس G70 موديل 2022 من

تقدم العلامة التجارية الكورية جينيسيس مجموعة من أقوى السيارات الفارهة في السوق السعودي، خاصة في فئة السيدان والكروس أوفر الرياضية، وتعتبر الذراع الفاخر للعلامة التجارية العملاقة هيونداي.

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جينيسيس ‎ G70موديل 2022

تعتبر جينيسيس ‎ G70موديل 2022 أحد أشهر سيارات العلامة التجارية الكورية، حيث تأتي بالعديد من أنظمة مساعدة السائق، ووسائل الراحة والرفاهية، ويتم استخدام المعادن الباهظة والأخشاب والمواد الثمينة في صنع مكونات المقصورة الداخلية.

جينيسيس ‎ G70موديل 2022

مواصفات جينيسيس ‎ G70موديل 2022

تتوفر السيارة جينيسيس ‎ G70موديل 2022 بمحرك بسعة 3300 سي سي، يضخ قوة تصل الى 370 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 520 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

 

يمكن للسيارة جينيسيس ‎ G70موديل 2022 الانطلاق والتسارع من نقطة الثبات وصلاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 270 حصانا.

جينيسيس ‎ G70موديل 2022

تأتي السيارة جينيسيس ‎ G70موديل 2022 بأبعاد وقياسات خارجية بلغت 4685 مم للطول، و 1850 مم للعرض، و 1400 مم للارتفاع، بينما بلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2835 مم، اما وزن السيارة فارغة فيبلغ 1763 كجم.

 

جاءت السيارة جينيسيس G70 موديل 2022 من الخارجي بتصميم رياضي مزود بمجموعة من التجهيزات القوية أبرزها مصابيح بتقنية الـ LED، وعجلات أنيقة من الألمنيوم مقاس 18 أو 19 بوصة والمرايا كهربائية الطي والضبط مع ميزة التدفئة، توفر بـ 14 لون خارجي تشمل أبيض ثلجي و أبيض بني.

جينيسيس ‎ G70موديل 2022

أسعار جينيسيس ‎ G70موديل 2022 في السوق السعودي

جينيسيس ‎ G70موديل 2022 الفئة الأولى PRESTIG بسعر 185,075 ريال

جينيسيس ‎ G70موديل 2022 الفئة الثانية PREMIUM بسعر 218,425 ريال

جينيسيس ‎ G70موديل 2022 الفئة الثالثة SPORT بسعر 268,450 ريال

السعودية جينيسيس Sport جينيسيس ‎ G70موديل 2022 السوق السعودي

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