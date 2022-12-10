تعليم أسوان: مواصلة مسابقة أوائل الطلبة بالإدارات التعليمية

تواصل مديرية التربية والتعليم بأسوان جهودها لتنظيم فعاليات مسابقة أوائل الطلبة بالإدارات التعليمية المختلفة تحت رعاية عبد الكريم لطفى وكيل المديرية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن .

وفى هذا الإطار شهد حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية فعاليات مسابقه أوائل الطلبة بحضور أعضاء حزب مستقبل وطن بأمانة دراو ، ورؤساء الأقسام والموجهين الأوائل ، والموجهين وتوجيه التربية الإجتماعية وذلك بمدرسة بنبان الوسطى الإبتدائية حيث شاركت خمس مدارس بمرحلة التعليم الابتدائي وهى ( المنصورية قبلى الصباحية - بنبان الوسطى - محمد حسين عطية- الرقبة الجديدة - بنبان قبلى) .

مسابقة أوائل الطلبة

وفى إدارة كوم امبو التعليمية إستكملت فاعليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن حيث شهد خالد محمد صالح مدير الإدارة إحدى مجموعات المرحلة الإعدادية بمجمع القهمورى للغات ، وقد أقيمت المسابقة بأربع قاعات وهى قاعة مجمع محمود القهمورى للغات ، وضمت ٧ مدارس هي ( مجمع محمود القهمورى للغات - الشهيد عبدالفتاح حجازى - السيدة نفيسة - مجمع على حداد - المنشية قبلى - المنشية بحرى - سلامون ) حيث فازت مدرسة سلامون الإعدادية بالمركز الأول.

والمجموعة الثانية بقاعة محمد طاهر الأنصارى الابتدائية وقد ضمت ٨ مدارس هى ( السادات - محمد متولي الشعراوى - محمد عرابى - السبيل بحرى - العباسية الجديدة - العباسية عرب - الشهيد أحمد سليم - الضما ) وقد فازت مدرسة العباسية الجديدة الإعدادية بالمركز الأول.

أما المجموعة الثالثة فى قاعة كرم الديب الاعدادية فتضم مدارس( الشهيد أحمد جمال - كرم الديب - الرغامة البلد - الشهيد أبوزيد حامد - السبيل مكى -الشهيد عبدالعظيم غانم) وقد فازت مدرسة الشهيد عبدالعظيم غانم غندور الإعدادية بالمركز الأول.

وفى قاعة كوم امبو قبلى الاعدادية تبارت المجموعة الرابعة وضمت مدارس ( كوم امبو قبلى - السيدة فاطمة الزهراء - الإسماعيلية - النجاجرة - الشهيد فتحي أمين - سبعة قبلى- البصالي ) وقد فازت مدرسة السيدة فاطمة الزهراء الإعدادية بالمركز الأول .

هذا فيما تابع سيد برجاس مدير إدارة نصر النوبة التعليمية فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية حيث إنقسم اليوم إلى مجموعتين وهى المجموعة الأولى بقاعة مدرسة دابود أول ، وتضم عدد ٦ مدارس وهى " دابود أول - دابود ثان - كشتمنة غرب - الدكه الابتدائية - والدكة الملحقة - إمبركاب " وقد فازت مدرسة الدكة الإبتدائية بالمركز الأول في هذه المجموعة .

أما المجموعة الثانية والتى تضم عدد ٨ مدارس وهى " جمال عبد الناصر - نجع العرب - رفقة محمد - أبريم - الجنينة والشباك - نوبة المستقبل - الديوان - فتحى محى الدين " وقد فازت مدرسة جمال عبدالناصر بالمركز الأول فى هذه المجموعة .

أنشطة تعليمية

وفى إدارة أسوان التعليمية تم إستكمال مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية بحضور عدد من القيادات التعليمية وقيادات حزب مستقبل وطن والسادة أعضاء لجنة التحكيم ففى قاعة مجمع عبد المحسن طاهر رزق شاركت ثمانية مدارس هى (الجمهورية - عبد العزيز مركب - عادل مرسى - شجرة الدر - محمد عبد المعطي - جبل تقوق - اللواء أمين الشريف - مجمع عبد المحسن ) وفازت مدرسة الجمهورية الابتدائية بالمركز الأول .

أما المجموعة الثانية ومقرها مدرسة الزيات وتضم تسعة مدارس هى( مجمع هميمى الجبلاوي- على ناصر - باحثة البادية - محمد منير - سنية طه - الشهيد عبد القادر طه - الزيات - السيدة نفيسة - محمد عبد الظاهر ) وفازت مدرسة على ناصر بالمركز الأول على مستوى المجموعة .

والمجموعة الثالثة ومقرها مجمع أبو الريش بحرى شاركت بها ست مدارس ( الأعقاب بحرى - الشهيد شلبى - ٢٣ يوليو - الشهيد رضاوى - حسين محمود سليمان بالخطارة - الخطارة سكة حديد ) وفازت مدرسة الشهيد رضاوى بالمركز الأول على مستوى المجموعة... كل الأمنيات لجميع الطلاب والمشاركين بالتوفيق.