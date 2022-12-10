أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

أهمية الرقابة والمتابعة الدورية للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية لضمان تحسين مستويات الأداء وتلبية إحتياجات المواطنين الصحية بمختلف المدن والقرى ولا سيما فى المناطق البعيدة والنائية ، مشدداً على تكثيف الجهود ، وخاصة فى مجال توزيع اللقاحات والأمصال والتطعيمات ، أو فى مجال التوعية وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد الأوبئة والأمراض المعدية وغيرها .

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد قامت إدارة المعامل بقيادة الدكتورة نهى مكرم درويش مدير الإدارة بمجهودات متميزة خلال شهر نوفمبر المنقضى والتى شملت تنفيذ 52 فحص كورونا لمرضى الإشتباه والراغبين فى السفر للخارج ، بجانب فحص عدد 868 سائق بمعمل القومسيون الطبى ، وكذا عمل عدد 455 تحليل مخدرات بالمعمل الإقليمى ، وأيضاً عمل عدد 20 تحليل فيروسات كبدية .

فحص عينات

صحة أسوان فحص عينات للمياه والأغذية وتحليل المخدرات

وأشار إيهاب حنفى إلى أنه تم بالتوازى فحص عدد 229 عينة أغذية بكتريولجيا وكيميائيا ، وفحص عدد 504 عينة مياه بكتريولجيا وكيميائيا ، وإستخراج عدد 604 شهادة صحية لمتدوالى الأغذية حيث يأتى تنفيذ كل هذه الجهود ضمن إستراتيجية وزارة الصحة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للأجهزة التنفيذية بتقديم التسهيلات والتنوية والإعلان عن إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تأتى فى إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من هذا المرض ، والمقرر إنطلاقها غداً الأحد بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية وتستمر حتى 14 ديسمبر الجارى ، لافتاً إلى ضرورة تحفيز المجتمع المحلى للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى .

حملات صحية

وكلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المسبق ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات والوحدات الصحية وتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة .

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه سيتم التطعيم بإستخدام الطعم الفموى سابين أحادى التكافؤ نمط ۲ ، على أن تكون إستراتيجية العمل بالحملة هو تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 أعوام مصريين ، وغير مصريين ، موضحاً بأن التطعيم سيتم عن طريق فرق تطعيم متحركة من منزل إلى منزل ، بالإضافة لفرق تطعيم ثابتة بوحدات والميادين ، وأماكن التجمعات وجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى المحافظة .