عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشتاء الأصعب علي أوروبا.. تصريح خطير لـ جونسون عن الحرب الروسية الأوكرانية

جونسون: دعم أوكرانيا
جونسون: دعم أوكرانيا أنهك كاهل الميزانيات الغربية

صرح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، بأن هذا الشتاء سيكون صعبا للغاية بدون الغاز الروسي.

وأوضح جونسون في مقال عبر صحيفة Wall Street Journal، أن هذا الشتاء سيكون صعبا للغاية، بالنسبة للدول التي تعتمد على الغاز الروسي، ولكن سيتم التغلب على ذلك هذا العام بفضل الاحتياطات المخزنة، وأن الخطر الأكبر بانتظار أوروبا في عام 2023- 2024، بسبب استهلاك الاحتياطات وصعوبة تعويضها.

وأضاف، أن محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة لم تدخل الخدمة بعد، وأن العديد من الدول الأوروبية تسابق الزمن لإنشاء المزيد من مولدات الطاقة التي تعتمد على الرياح البحرية، مشيرا إلى أنه سيتم الاستغناء عن المفاعلات النووية للطاقة الكهربائية.

وأكد على ضرورة استمرار تقديم الدعم لقوات كييف، رغم آثاره الثقيلة على ميزانية بريطانيا.

عودة جونسون.. رئيس وزراء بريطانيا السابق يقرر الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة

بوريس جونسون يحصل على لقب المواطن الفخري للعاصمة الأوكرانية

جونسون أوكرانيا الحرب روسيا الميزانيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

طلب عاجل من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

بمرتبات تصل لـ 2450 دينارا.. فرص عمل للمصريين في دولة الكويت| التفاصيل الكاملة

ذعر ألماني.. الشرطة تعلن عن احتجاز رهائن في مركز تسوق بدريسدن

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

وزير الاتصالات: تضاعف سرعة الإنترنت الثابت فى مصر بمتوسط 45 ميجابت/ ثانية

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

ترشيحاتنا

مدبولي يفتتح أعمال تطوير محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة الزراير بالسويس| صور

إعلان عاجل للشرطة الألمانية عن عملية اختطاف الرهائن في مركز للتسوق بدريسدن

لطلاب الثانوية العامة والجامعات .. كيفية الاستعداد للامتحانات

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة إنجلترا وفرنسا في كأس العالم.. اعرف التردد

156 مليون جنيه تهرب ضريبي .. صاحب توكيل سيارات شهيرة يخفي أرباحه

ستايل جديد عليها.. ناقد موضة يعلق على فستان ياسمين صبري في ختام مهرجان البحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة عالمية.. سعر بيجامة أحلام يثير الجدل|مش هتصدق

أصالة تخطف الأنظار بإطلالة راقية وجذابة.. شاهد

امرأة تعثر على ضرس مخلوع داخل طعامها على طائرة بريطانية|ما القصة؟

مؤامرة الرايخ.. اعتقال إعلامي ألماني شهير ابنته صديقة نجم ريال مدريد

فيديو

المغرب والبرتغال وفرنسا ضد انجلترا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدلع بوظ جوازاتي ومعنديش فلوس.. أسرار في حياة حلمى بكر

6 حالات تؤدي لسحب شقق الإسكان الاجتماعي .. فيديو

حلمي بكر: مصطفى كامل له حق دورة كاملة بنقابة الموسيقيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ