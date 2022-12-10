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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحفي طلب رشوة لعدم النشر|ضبط متهم جديد في قضية سرقة القرن بالعراق

صدى البلد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، اليوم السبت، أنها تمكنت من ضبط أحد الصحفيين متلبساً بالرشوة؛ مقابل الوعد بالامتناع عن النشر بإحدى قضايا الفساد التي أصبحت قضيَّـة رأي عام.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّـة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائية، بتمكن مديريَّـة تحقيق الهيئة في بغداد من ضبط صحفي أقدم على أخذ مبالغ ماليَّـة مقابل عدم النشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضيَّـة سحب مبالغ الأمانات الضريبيَّـة من فروع مصرف الرافدين.

وتابعت موضحةً أن العمليَّـة التي تم تنفيذها؛ استناداً إلى أحكام القرار (160لسنة 1983)، أسفرت أيضاً عن ضبط مبلغ الرشوة.

ونوهت بتنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المُتهم والمبلغ المضبوط على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق.

وسبق للهيئة أن أعلنت تفاصيل عمليَّة تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقِّ أبرز المُتَّهمين بقضيَّة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، بدءاً من تلقِّيها معلومات تشير إلى أنَّ المدير المُفوَّض لشركة (المبدعون للخدمات النفطيَّة المحدودة) يروم مُغادرة العراق عبر مطار بغداد الدولي في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي في محاولةٍ منه للهروب من وجه العدالة، مروراً بالتحرِّي عنها واستجلاب المذكرات القضائيَّة بالقبض ومنع السفر، وانتهاءً بإلقاء القبض عليه.

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