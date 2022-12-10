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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيف تفاعل نجوم الفن العربي مع مباراة المغرب والبرتغال

منتخب المغرب
منتخب المغرب

يترقب نجوم الفن، والجمهور العربي نتيجة مباراة المغرب والبرتغال، والتي بدأت منذ قليل وانتهى الشوط الأول بتقدم المغاربة بهدف، وتفاعل معها البعض بطرق مختلفة، نستعرض أبرز هؤلاء النجوم من خلال التقرير التالي:

 

سميرة سعيد 

نشرت سميرة سعيد، صور لها من المدرجات وهي تشجع المغرب، وعلقت قائلة: "أنا عادة من محبي رونالدو.. لكن اليوم قلبي وعقلي ومشاعري مع منتخبنا المغربي "أسود الأطلس"..إن شاء الله الفوز 💪 Let's Go MOROCCO".

حمدي الميرغني

حرص الفنان حمدى الميرغني، علي دعم منتخب المغرب قبل المواجهة المصيرية فى الخامسة مساء اليوم أمام البرتغال، باستاد "الثمامة" فى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

خطوة نحو التاريخ.. المغرب تنهي الشوط الأول أمام البرتغال بهدف النصيري

حمدي الميرغني داعما المغرب قبل مواجهة البرتغال: "عذراً كريستيانو"

وكتب الميرغني عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "عذراً كريستيانو 🙏 لن أشجعك اليوم لأن يومنا مغربياً 🇲🇦 عربياً أفريقياً إن شاء الله فوز جديد إنجاز جديد⚽️ المغرب".

حسين الجسمي

احتفل الفنان حسين الجسمى ، بـ صعود منتخب المغرب  لدور الـ8 في مونديال قطر على حساب إسبانيا بركلات الترجيح، لأول مرة في تاريخ العرب.

وكتب حسين الجسمى عبر تويتر “ ارفع راسك انته مغربي  ”.

تقدم منتخب المغرب على البرتغال بهدف نظيف في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

هدف المغرب جاء في الدقيقة 42 عن طريق يوسف بوفال بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المرسلة من الجهة اليسرى، مستغلًا تقدم حارس مرمى البرتغال.

الشوط الأول شهد سيطرة برتغالية، وكاد جواو فيليكس أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة، عندما أرسل برونو فيرنانديز كرة عرضية من الجانب الأيمن من ركلة حرة مباشرة، قابلها زميله بضربة رأسية، تصدى لها ياسين بونو ببراعة.

وفي الدقيقة السابعة، سدد يوسف النصيري ضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها حكيم زياش من الجهة اليسرى، لكنها علت مرمى البرتغال.

وفي الدقيقة 18، انطلق حكيم زياش من الجهة اليمنى ليطلق تسديدة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء، جاورت القائم الأيمن لمرمى البرتغال.

وفي الدقيقة 31، سدد جواو فيليكس تسديدة قوية بوجه قدمه الخارجي ارتطمت بأحد مدافعي المغرب وغيرت اتجاهها، حيث كانت لتخادع ياسين بونو، لكنها علت شباكه بقليل.

وأهدر سليم أملاح أخطر فرص المغرب في الدقيقة 35، عندما أرسل يحيى عطية الله كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليقابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكنها ضلت طريق الشباك.

وأرسل رافاييل جوريرو كرة عرضية من الجهة اليسرى، قابلها جواو فيليكس بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء المغرب في الدقيقة 39، لكنها علت العارضة.

تشكيل البرتغال

وشهد تشكيل البرتغال تواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء لحساب جونسالو راموس.

وضم تشكيل البرتغال كالآتي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - بيبي - روبين دياز - رافاييل جوريرو

خط الوسط: روبين نيفيز - برناردو سيلفا - أوتافيو

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - جواو فيليكس - جونسالو راموس,

وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو 
خط الدفاع: أشرف حكيمي- جواد الياميق - يحيى عطية الله - غانم سايس.
خط الوسط: سليم أملاح - سفيان أمرابط - أوناحي.
خط الهجوم: سفيان بوفال - حكيم زياش- يوسف النصيري.

وكان منتخب المغرب حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالانتصار على إسبانيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بدون أهداف، بينما اكتسح منتخب البرتغال نظيره السويسري بستة أهداف مقابل هدف. 

سميرة سعيد حمدي الميرغني المغرب رونالدو تشكيل البرتغال

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