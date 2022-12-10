نائب: كلمة السيسي أمام القمة العربية الصينية كشفت تحديات المنطقة ودول العالم

قالت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة العربية الصينية، كانت شاملة جامعة لامتداد العلاقات العربية الصينية لتاريخ قديم جدا من ترابط الحضارات، والتفاعل فيما بينها.

وأضافت عضو مجلس النواب في بيان له، أن الرئيس كان واضحا جدا في كلمته في تحديد التحديات التي تواجهها المنطقة ودول العالم ، وأهمية إقامة نظام عالمي أو الدفع لتطوير النظام الدولي ناحية إحترام حقوق الإنسان واحترام القيم الإنسانية العالمية المبنية على قواعد القانون الدولي، وأهمية الدفع لتطوير النظام الدولي القائم.

وتابعت النائبة رحاب موسي، أن الرئيس تحدث عن الأزمات التي تواجه العالم مثل الغذاء العالمي والطاقة، وتأثيرها على الدول المختلفة، وخصوصا النامية، وتحدث عن التحديات التي تواجه العالم كتغير المناخ، كما تحدث الرئيس عن استضافة مصر لقمة المناخ واعتراف العالم بأن هناك دولا تستحق التعويضات عما لحق بها، وكان ذلك تطورا كبيرا دخل في القمة الأخيرة بشرم الشخ، ولم يفت الرئيس الدعوة إلى الأمن المائي بالنسبة للمنطقة ومصر تحديدا، وأهمية ضم هذا الموضوع للنقاط الخاصة بتطوير العلاقات.