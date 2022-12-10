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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منعت كارثة.. البحرية الرومانية تنزع فتيل لغم انجرف في البحر الأسود

البحرية الرومانية
البحرية الرومانية تنزع فتيل لغم انجرف في البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الرومانية إن البحرية الرومانية نفذت يوم السبت تفجيرا محدودا للغم بحري انجرف بالقرب من شاطئ البحر الأسود للبلاد.

بدأت الألغام تطفو في البحر الأسود بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير ، وقامت فرق الغطس العسكرية الرومانية والبلغارية والتركية بإبطال مفعول الألغام المنجرفة في مياهها.

وقالت الوزارة إن سفينة شحن تركية أبلغت البحرية بأن لغما انجرف نحو 2.5 ميل بحري (4.6 كيلومترات) شمال ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود.

يعتبر البحر الأسود حاسمًا لشحن الحبوب والزيوت ومنتجات النفط. مياهها مشتركة بين بلغاريا ورومانيا وجورجيا وتركيا، وكذلك أوكرانيا وروسيا.

اللغم الذي أبطل مفعوله يوم السبت هو رابع لغم يتعامل معه الجيش الروماني منذ مارس آذار. منذ بدء الحرب ، دمرت تركيا ورومانيا وبلغاريا وأوكرانيا ما يقرب من 40 لغماً في المياه الغربية للبحر الأسود.

 

تركيا روسيا الغربية أوكرانيا لغم بحري أوكرانيا وروسيا

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