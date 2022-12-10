استقرار سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية بنهاية تعاملات اليوم السبت، بدون أي تغيير وذلك منذ الخميس الماضي.

وقال البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 24.56 جنيها للشراء و24.64 جنيها للبيع.



أقل سعر



وبلغ أقل سعر دولار في البنوك حوالي 24.54 جنهيا للشراء و 24.64 جنيها للبيع في بنوك "الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول".

وسجل ثاني أقل سعر للدولار حوالي 24.55 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، الامارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، HSBC، قناة السويس، بلوم".



متوسط سعر الدولار



بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 24.58 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 24.59 جنيها للشراء و24.65 جنيها للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني".



أعلي سعر



بلغ أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه حوالي 24.6 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع في بنوك "ميد بنك، المشرق، الاسكندرية، الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الاسلامي".



الشمول المالي



وقال البنك المركزي المصري إن 34% من عملاء البنوك استطاعوا بنهاية ديسمبر قبل الماضي، استقبال التحويلات المالية من خلال الخدمات المالية والرقمية الجديدة.



وكشف البنك المركزي عبر استراتيجية الشمول المالي متوسطة الأجل في الفترة من 2022 حتي 2025، أن 11% من عملاء البنوك استخدموا الخدمات المالية الرقمية في عمليات المدفوعات الإلكترونية خلال ديسمبر 2020، بخلاف 52% من العملاء من شرائح الأفراد من سن 16 عام فأكثر يستخدمون عمليات التحويل البنكي واستخدام الكاش في عمليات التحويل النقدي منهم 56% من الإناث و67% من الرجال.

وذكر التقرير إن 48% من المواطنين قاموا بالاقتراض من البنوك مقابل 33% من المواطنين أودعوا مدخراتهم بالبنوك.

وأوضح البنك المركزي أن هناك فجوة بين النساء والرجال في عمليات امتلاك حسابات بنكية بلغت 8.2% من المواطنين.

وأشار البنك المركزي المصري إلي إنشاء قاعدة بيانات للشمول المالي بحسب نوع الأفراد الطبيعين عبر الرقم القومي باعتباره تعريفا موحدا لكل مواطن كأساس عام لبيانات البنوك ومقدمي الخدمات المالي بما في ذلك هيئة البريد المصري.

وأوضح البنك المركزي المصري أن البيانات أشارت إلي وجود زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 حتي نهاية يونيو الماضي مسجلة 131% ليصل إجمالي من لديهم حسابات بنكية إي 396 مليون مواطن بما يعادل 60.6% من السكان من سن 16 سنة فأكثر.