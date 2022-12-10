عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية بنهاية تعاملات اليوم السبت، بدون أي تغيير وذلك منذ الخميس الماضي.

وقال البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 24.56 جنيها للشراء و24.64 جنيها للبيع.

تعرف على سعر الدولار العالمي اليوم

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك


أقل سعر 


وبلغ أقل سعر دولار في البنوك حوالي 24.54 جنهيا للشراء و 24.64 جنيها للبيع في بنوك "الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول".

وسجل ثاني أقل سعر للدولار حوالي 24.55 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، الامارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، HSBC، قناة السويس، بلوم".


متوسط سعر الدولار


بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 24.58 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 24.59 جنيها للشراء و24.65 جنيها للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني".


أعلي سعر 


بلغ أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه حوالي 24.6 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع في بنوك "ميد بنك، المشرق، الاسكندرية، الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الاسلامي".


الشمول المالي


وقال البنك المركزي المصري إن 34% من عملاء البنوك استطاعوا بنهاية ديسمبر قبل الماضي، استقبال التحويلات المالية من خلال الخدمات المالية والرقمية الجديدة.


وكشف البنك المركزي عبر استراتيجية الشمول المالي متوسطة الأجل في الفترة من 2022 حتي 2025، أن 11% من عملاء البنوك استخدموا الخدمات المالية الرقمية في عمليات المدفوعات الإلكترونية خلال ديسمبر 2020، بخلاف 52% من العملاء من شرائح الأفراد من سن 16 عام فأكثر يستخدمون عمليات التحويل البنكي واستخدام الكاش في عمليات التحويل النقدي منهم 56% من الإناث و67% من الرجال.

وذكر التقرير إن 48% من المواطنين قاموا بالاقتراض من البنوك مقابل 33% من المواطنين أودعوا مدخراتهم بالبنوك.

وأوضح البنك المركزي أن هناك فجوة بين النساء والرجال في عمليات امتلاك حسابات بنكية بلغت 8.2% من المواطنين.

وأشار البنك المركزي المصري إلي إنشاء قاعدة بيانات للشمول المالي بحسب نوع الأفراد الطبيعين عبر الرقم القومي باعتباره تعريفا موحدا لكل مواطن كأساس عام لبيانات البنوك ومقدمي الخدمات المالي بما في ذلك هيئة البريد المصري.

وأوضح البنك المركزي المصري أن البيانات أشارت إلي وجود زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 حتي نهاية يونيو الماضي مسجلة 131% ليصل إجمالي من لديهم حسابات بنكية إي 396 مليون مواطن بما يعادل 60.6% من السكان من سن 16 سنة فأكثر.

 

سعر الدولار في البنوك مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي سعر الدولار أمام الجنيه Financee Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

المغرب تتقدم على البرتغال بهدف النصيري في ربع نهائي كأس العالم

بمرتبات تصل لـ 2450 دينارا.. فرص عمل للمصريين في دولة الكويت| التفاصيل الكاملة

كرم جبر: غير معقول نشر معلومات دون الرجوع للمصادر وقبل البيانات الرسمية

كأس العالم.. سر عدم إذاعة beIN Sports مباريات المغرب عبر القناة المفتوحة

نامت بسبب الإجهاد.. سائق بشركة توصيل شهيرة يعتدي على سائحة عربية بالزمالك

ضربة للمغرب.. إصابة رومان سايس ومغادرته مباراة البرتغال في كأس العالم 2022

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات جوجل في التطاول على آل البيت والصالحين

ميزة جديدة في واتساب هتخليك تبعت رسايل سرية

الليلة.. القمر يظهر مع نجم عملاق لمعانه أكبر 3 أضعاف من الشمس

إنجاز عربي.. المغرب تكتب التاريخ وتتأهل لنصف نهائي المونديال على حساب البرتغال

القمة الأمريكية الإفريقية منتصف الشهر.. لاعب جديد يغزو القارة السمراء| ماذا يريد

الأوقاف : الإطلاق التجريبي لبرنامج التحفيظ عن بُعد .. بعد قليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأس العالم 2022.. الجمهور المصري يساند المغرب من مركز التنمية الشبابية بالجزيرة|صور

استمرار فعاليات التدريب المصرى السوداني المشترك حارس الجنوب -2

بريطانيا تحتفل بـ مجدي يعقوب في ذكرى أول عملية زراعة قلب ورئتين |فيديو

بفستان جريء… رانيا يوسف تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

فساد الموسيقيين.. مصطفى كامل: يا أحبس الحرامي يا أمشي.. فيديو

تبكي بردًا وجوعًا.. فيديو لطفلة سورية يهز السوشيال ميديا| فيديوجراف

المغرب والبرتغال وفرنسا ضد انجلترا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدلع بوظ جوازاتي ومعنديش فلوس.. أسرار في حياة حلمى بكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ