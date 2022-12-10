في صالون حزب حماة الوطن .. سورية تشكر الرئيس السيسي لحسن المعاملة في مصر

قالت منار محمد، سورية مقيمة في مصر منذ عام 2012، إن السوريين في مصر يعيشون حياة كريمة، ولا يشعرون بأنهم مغتربين، وقدمت الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحسن المعاملة.

كما تقدمت بالشكر لحزب حماة الوطن لاستضافتها اليوم في اليوم العالمي لحقوق الإنسان والسماع لصوت السوريين بمصر.

جاء ذلك خلال فعاليات صالون الحزب الثقافي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب.

أدارت الصالون الدكتورة رانيا أبو الخير، أمين أمانة حقوق الإنسان بالحزب، بمشاركة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء أركان حرب حمدي لبيب، الخبير الأمني والعسكري متحدثاً عن "مصر والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.. تاريخ من الإسهام"، والدكتور عبد العال الديربي، وكيل كلية الاقتصاد والسياسة بجامعة قناة السويس، بكلمة بعنوان "مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ماذا تحقق"، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، في كلمة بعنوان "مصر والتقارير الوطنية والإقليمية والدولية.. رؤية تحليلية".