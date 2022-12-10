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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إنجاز المغرب.. تعرف على سر احتكار المدربين الوطنيين للقب المونديال |فيديو

ريهام بكير الناقدة
ريهام بكير الناقدة الرياضية

نجح منتخب المغرب بقيادة المنتخب الوطني وليد الركراكي في كتابة تاريخ جديد للمنتخبات العربية بتأهله لنصف النهائي لبطولة كأس العالم بقطر 2022 ، لأول مرة في مشوار المنتخبات العربية والأفريقية.

والمفارقة الغريبة في بطولات كأس العالم التي شهدها عشاق كرة القدم وهي 21 نسخة هي ظاهرة المدرب الوطني حيث إن جميع أبطالها الـ20 مدراء فنيين محليين، وبطل واحد فقط بمدرب أجنبي ، والآن بعد انتهاء دور ربع النهائي سيصبح بطل مونديال قطر 2022 محلياً أيضاً. 

وفي هذه الحلقة من برنامج "هيّا مونديال"، تستعرض الناقدة الرياضية ريهام بكير ظاهرة استحواذ المدربين المحليين على جميع نسخ كأس العالم وأسباب فشل أي مدرب أجنبي في الفوز بالبطولة.

 وعلى مدار تاريخ كأس العالم، كان الإنجاز الأكبر للمدربين الأجانب هو الوصول للمباراة النهائية، وحدثت مرتين فقط بقيادة المدربين النمساوي إرنست هابيل والإنجليزي جوج راينور، بينما فاز مدرب وطني وحيد بكأس العالم مرتين، وهو فيتوريو بوزو مع البرازيل. 

وردت ريهام بكير عن الفكرة القائلة بأن المدربين الأجانب لا ينجحون في كأس العالم بسبب انتمائهم لبلدانهم الأصلية، لكن الحقيقة المونديالية تقول إن هناك عدة مناسبات هزم فيها المدرب الأجنبي منتخب بلاده، مثل برونو ميتسو الذي هزم فرنسا رفقة السنغال في 2002.

 وفي مونديال قطر، كانت هناك 9 منتخبات لديها مدرب أجنبي، وهي بلجيكا والسعودية وإيران وقطر والإكوادور وكوستاريكا وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، ووودعت جميعها البطولة قبل دور الـ8.

لمشاهدة تفاصيل الـ21 نسخة للمونديال بمدربينهم الوطنيين والتعرف على المدرب الأجنبي الوحيد الذي حصد اللقب مع منتخب غير منتخب بلاده شاهد الحلقة كاملة من هيا مونديال

وفاز ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، والمنتخب المغربي بجائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب والبرتغال، في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وحصد بونو أعلى الأصوات من الجمهور، ليحصد الجائزة بعد تألقه في ردع هجمات البرتغال خلال المباراة التي جمعت المنتخبين.

وقاد ياسين بونو منتخب المغرب لتحقيق تأهل تاريخي لنصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر بالفوز على البرتغال.

وقام بونو بإهداء الجائزة ليوسف النصيري صاحب الهدف الوحيد في مباراة اليوم أمام البرتغال.

وكان ياسين بونو قد فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي المغرب وإسبانيا في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

يُذكر أن بونو غاب عن مباراة المغرب أمام بلجيكا في دور المجموعات لشعوره بالإعياء.

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