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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أول ظهور لـ رنا رئيس بعد خطوبتها.. شاهد

رنا رئيس
رنا رئيس

نشرت الفنانة رنا رئيس مجموعة من الصور الحديثة لها، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فى أول ظهور لها بعد خطوبتها مؤخرا.

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وارتدت رنا رئيس جاكيت أسود شتوي، ذا أكمام طويلة، ولكنه قصير، على بنطلون أسود واسع، منقوش ببعض الرسومات الصغيرة 

وتركت رنا رئيس، شعرها، منسدلا، بتصفيفة هادئة، ومكياج بسيط جدا، واختارت شنطة كروس سوداء صغيرة .

رنا
رنا

يذكر أن رنا رئيس تمت خطبها فى برنامج الإعلامية منى الشاذلي، وتم استكمال حفل الخطوبة بعدها بعدة أيام في منزل أهلها، وسط حضور الأهل والأصحاب.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة لـ رنا رئيس بعد حفل خطوبتها، بشكل واسع على السوشيال ميديا، وسط تمنى المعجبين لها بالسعادة. 

رنااا
رنااا

رناا
رناا
رنا رئيس منى الشاذلى السوشيال ميديا الفنانة رنا رئيس الإعلامية منى الشاذلي أول ظهور لرنا رئيس خطوبة رنا رئيس

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