أول ظهور لـ رنا رئيس بعد خطوبتها.. شاهد

نشرت الفنانة رنا رئيس مجموعة من الصور الحديثة لها، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فى أول ظهور لها بعد خطوبتها مؤخرا.

وارتدت رنا رئيس جاكيت أسود شتوي، ذا أكمام طويلة، ولكنه قصير، على بنطلون أسود واسع، منقوش ببعض الرسومات الصغيرة

وتركت رنا رئيس، شعرها، منسدلا، بتصفيفة هادئة، ومكياج بسيط جدا، واختارت شنطة كروس سوداء صغيرة .

رنا

يذكر أن رنا رئيس تمت خطبها فى برنامج الإعلامية منى الشاذلي، وتم استكمال حفل الخطوبة بعدها بعدة أيام في منزل أهلها، وسط حضور الأهل والأصحاب.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة لـ رنا رئيس بعد حفل خطوبتها، بشكل واسع على السوشيال ميديا، وسط تمنى المعجبين لها بالسعادة.

رنااا