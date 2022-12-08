مفاجأة .. البطاطس تحمي من السرطان وتقلل الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي

كشف علماء بولنديون أن البطاطس والباذنجان والطماطم أيضا يستطيعون حماية الجسم من السرطان أخطر أمراض العالم

ووفقا لصحية “ ديلي ميل ” قال الباحثون أن المركبات النشطة بيولوجيا في البطاطس والباذنجان الخضار يمكن أن تساعد فى الوقاية من السرطان وتحمى المرضى من الوقاية الآثار الجانبية الوحشية للعلاجات الحالية.

وفكر الباحثون فى إيجاد مواد طبيعية تساعد فى علاج السرطان بدلا من العلاج الكيميائي الذي يسبب آثارا جانبية كثيرة مثل تساقط الشعر والغثيان والتعب الشديد لأن الأدوية تقتل عن غير قصد الخلايا السليمة في أماكن أخرى من الجسم أثناء قتل السرطان.

وقالت ماجدالينا وينكيل وزملاؤها من جامعة آدم ميكيفيتش في بوزنان، إن هذا جعل الأمر يستحق إعادة فحص خصائص الخضراوات والنباتات الطبية بمراجعة الأدلة على مركبات الجليكوالكالوئيد - وهي مركبات وفيرة في طائفة نباتات الباذنجان، والتي تشمل البطاطس والطماطم والباذنجان.

الباذنجان

وقال فريق وينكيل إن جرعات صحيحة من هذه المواد الكيميائية يمكن أن تكون "أدوات إكلينيكية قوية وركزوا على خمسة جليكوالكالويدات السولانين والشاكونين والسولاسونين والسولامارجين والتوماتين و يمكن استخدام هذه المواد لتطوير أدوية السرطان وابتكار انواع جديدة .

السولانين موجود بوفرة فى البطاطس والباذنجان وثبت أنه يوقف المواد الكيميائية المسببة للسرطان من التحول إلى مواد مسرطنة في الجسم ولكن يجب أن تكون الجرعات مقننة وموجهة للخلايا المصابة.

البطاطس والطماطم

وأجريت تجربة على مدى قدرة هذه المادة فى محاربة نوع معين من خلايا سرطان الدم بجرعات صغيرة ووجد أنه يقتلها أما الشاكونين له خصائص مضادة للالتهابات، مع إمكانية علاج الإنتان.

واقترحت الأبحاث أن السولامارجين يمنع خلايا سرطان الكبد من التكاثر لذا يمكن أن يكون علاجا تكميليا مهما لأنه يستهدف الخلايا الجذعية السرطانية، والتي يعتقد أنها تلعب دورا مهما في مقاومة أدوية السرطان أما التوماتين فيعمل على تنظيم دورات الخلايا في الجسم مما يساعد فى التخلص من الخلايا السرطانية.

وقال الباحثون أن الدراسات السابقة أشارت إلى أن الجليكوالكالوئيدات glycoalkaloids وهي مواد كيميائية طبيعية تستطيع مكافحة السرطان وتوجد في الفلفل وتوت الغوجي والتوت البري.