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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعرف الفرق بين كورونا والمخلوى والأنفلونزا

البرد والمخلوى
البرد والمخلوى

تنتشر فى شتاء هذا العام فيروسات عديدة مثل الأنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي التنفسي  ووصفت هذه الظاهرة باسم "الوباء الثلاثي".

ووفقا لموقع “نيويورك بوست” نعرض لكم الفرق بين كورونا والمخلوى والأنفلونزا .

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كورونا 

هو فيروس تنفسي نشأ في أواخر عام 2019 يؤثر كورونا على الجهاز التنفسي وبعض أعضاء الجسم الأخرى مثل القلب له أضرار على المدى الطويل مثل ضبابية الدماغ والجلطات .

وفى بعض الحالات يؤدي فيروس كورونا إلى الوفاة خاصة لدى من يعانون من أمراض مزمنة و أمراض خاصة بالرئة والجهاز التنفسي .

أعراض كورونا الرئيسية هى صعوبة التنفس، والسعال الجاف، والتهاب الحلق،  والإرهاق وفقدان حاسة التذوق والشم، والألم فى مناطق مختلفة من الجسم.

أعرض كورونا
أعرض كورونا

الفيروس المخلوي 

الفيروس المخلوي التنفسي أعراضه شبيه بالبرد عند الكبار ولكن الاطفال الصغار وكبار السن يعانون من مضاعفات وأعراض قوية جدا كما يمكن يسبب التهاب القصيبات عدوى الرئة والالتهاب الشعبي الرئوي.
وتظهر في البداية أعراض تشبه أعراض نزلات البرد ولكنها تصبح أكثر حدة عند الأطفال الصغار بسبب وصوله للرئتين.

وأعراض المخلوى التى تظهر فى البداية هى السعال الجاف، وارتفاعا في درجة الحرارة، وصعوبة في التنفس، وجفافا، وسيلانا في الأنف، وأزيزا وضيقا في التنفس.

وتعد التدابير الصحية الأساسية في المنزل والمدرسة وعزل المصابين هى طريقة الوقاية المتوفرة حتى الآن حيث لم يتم اختراع لقاح يحارب الفيروس المخلوى ولا يوجد علاج له لكن توجد أدوية تقلل الأعراض مثل Motrin أو Tylenol، والبقاء مرطباً.

وفى الحالات الشديدة من المخلوى يوصف جهاز استنشاق مع ألبوتيرول للسيطرة على الأعراض.

ضيق التنفس
ضيق التنفس

الأنفلونزا

تعد الأنفلونزا أقل الفيروسات الثلاثة فى الخطورة ويتم علاجها فى أغلب الحالات دون حدوث مضاعفات خطيرة أو طويلة المدى .
وأعراض الإنفلونزا هى حمى تأتي فجأة وقشعريرة وصداع الرأس وآلام العضلات ودوخة وفقدان والشهية وإلتهاب الحلق وسيلان الأنف والغثيان أو القيء وألم الأذن والإسهال والضعف والتعب والسعال .
وعلاج الأنفلونزا يجب الراحة التامة فى المنزل وتناول السوائل الدافئة وعقار اسيتامينوفين أو ايبوبروفين لتخفيف الحمى وأعراض الأنفلونزا .

الانفلونزا-الحادة-الموسمية
الانفلونزا-الحادة-الموسمية
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