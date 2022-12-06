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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير.. لا تستخدم هذه الأدوية في إنقاص الوزن تسبب كوارث صحية

انقاص الوزن
انقاص الوزن

حذرت هيئة الدواء المصرية الأصحاء من تناول أدوية إنقاص الوزن المخصصة لعلاج مرضى السكري حيث أنه له مضاعفات خطيرة لغير المصابين بهذا الداء.

وينتشر استخدام أدوية السكري فى علاج إنقاص الوزن حيث أنها تعمل على خفض الوزن لأنه من العوامل التى تزيد من حدوث مضاعفات المرض كما أن بعضها يعمل على خفض نسبة السكر فى الدم.

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ولكن تناول هذه النوعية من الأدوية للأصحاء أو المصابين بأمراض أخرى بشكل عشوائي دون الرجوع لطبيب مختص يهدد الإنسان بالإصابة بعدد كبير من المضاعفات الصحية الخطيرة

قدم موقع “ mayoclinic ” أهم أضرار استخدام أدوية السكري فى إنقاص الوزن دون استشارة الطبيب:

  • إن انخفاض مستويات سكر الدم من أبرز المخاطر المرتبطة بتناول أدوية الببتيد المشابه للجلوكاجون ويجعل الانسان يشعر بالدوخة والضعف وعدم التركيز والإغماء.
  • تزيد هذه النوعية من أدوية إنقاص الوزن من احتمالات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية النخاعي أو الورم الصماوي المتعدد خاصة لدى من لديهم عوامل وراثية وأحد الأقارب أصيبوا بها.

سرطان الغدة الدرقية
سرطان الغدة الدرقية
  • تشكل هذه النوعية من أدوية إنقاص الوزن فى المعاناة من مضاعفات فى البنكرياس خاصة من سبق لهم الإصابة بالتهاب البنكرياس من قبل.
انقاص الوزن أدوية إنقاص الوزن أدوية السكري مرضى السكر مرضى السكري الدواء المصرية هيئة الدواء المصرية

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