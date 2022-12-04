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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قالها بنفسه.. التفاصيل الكاملة لحالة مفيد فوزي فى أواخر أيامه

مفيد فوزى
مفيد فوزى

كشف الإعلامي مفيد فوزي ،فى مداخلة هاتفية، قبل وفاته بشهر عن تفاصيل حالته الصحية وأنه يعاني من مشكلة في المرارة تحتاج للجراحة.

وأوضح  مفيد فوزي أثناء حديثه هاتفيا ببرنامج الإعلامى تامر أمين، أنه عاش تجربة الألم الحقيقي فى مرضه وهو مضطر لإجراء جراحة لتنظيف السائل من المرارة حتى لا يُحدث تعفن.

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وبدأ يعاني مفيد فوزي من تدهور حالته الصحية وعدم تحمل الام المرارة منذ عدة أشهر وذلك بعد وفاة سمير صبري وصلاح منتصر وحزنه الشديد على فراقهما فهما كانا من أقرب أصدقائه.

وتتأثر صحة الجسم والمناعة بشكل سلبي نتيجة الحزن لدى الجميع ولكن الأمر يكن مضاعف بالنسبة لكبار السن والإعلامى مفيد فوزي كان فى أواخر الثمانينات من العمر فكل هذا حدث فى عامة الـ 89.

وأجرى مفيد فوزى الشهر الماضى عملية لإزالة التسربات الموجودة فى المرارة مما اضطره لتركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

مفيد فوزى وصديقه سمير صبري
مفيد فوزى وصديقه سمير صبري

ولكن تدهورت حالته الصحية وتم احتجاز مفيد فوزي فى المستشفى ومنع من استقبال المكالمات الهاتفية وعانى من مضاعفات عديدة وزاره عدد كبير من المشاهير والإعلامين الذين وصفوا الحالة الصحية للراحل مفيد فوزي قبل وفاته.

وكان منهم الكاتب كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الذي كتب عبر حسابه على فيس بوك "زرته منذ أيام فى الرعاية المركزة وكان مرهقا وتبدو عليه ملامح الموت والبحث عن الراحة بعد رحلة كفاح طويلة"  

ووفقا لموقع " hopkinsmedicine" نعرض لكم أهم المضاعفات المحتملة لجراحة المرارة :

نزيف يمكن السيطرة عليه فى أغلب الحالات

انتقال عدوى تسبب متاعب فى الجسم كله أو المرارة

إصابة الأنبوب (القناة الصفراوية) الذي ينقل الصفراء من المرارة إلى الأمعاء الدقيقة

اصابة الكبد

ندبات وشعور بالخدر في مكان الشق

انتفاخ في العضو أو الأنسجة (فتق) في موقع الشق

أثناء استخدام المنظار يتم وضع أدوات جراحية في بطن المريض قد يؤذي هذا الأمعاء أو الأوعية الدموية.

قد تتعرض لمخاطر أخرى وتأكد من مناقشة أي مخاوف مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل الإجراء.

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