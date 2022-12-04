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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وفاة مفيد فوزي..احترس هذه أسباب الإصابة بمرضه

مفيد فوزي
مفيد فوزي

أثار خبر وفاة مفيد فوزي أستاذ الإعلاميين فى الوطن العربي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وحزن الصحفيين على رحيله .

وجاءت وفاة مفيد فوزي عقب إجرائه عملية جراحية فى المرارة خلال الفترة الأخيرة فى الشهر الماضي حيث قام بعمل قسطرة وتركيب دعامات فى المرارة.

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ومن بعد هذه الجراحة وبدأت حالته فى التدهور وظهور مضاعفات عديدة خاصة أنه كان فى سن كبير مما أدى فى النهاية إلى وفاة مفيد فوزي وسط حزن الجميع.

وتعد مشاكل المرارة من أكثر الحالات الصحية التى لايوجد لدى الغالبية الناس وعى كاف عنها وحجم خطورتها وأنها تهدد الحياة فى بعض الحالات مثلما تسببت فى وفاة مفيد فوزي وليس مرضا أخر من الأمراض الخطيرة.

لذا نعرض لكم أهم أسباب الإصابة بأمراض المرارة المختلفة المتسببة فى وفاة مفيد فوزي وفقا لموقع “  mayoclinic” 

حصى في المرارة:

يحدث التهاب المرارة بسبب تراكم جزيئات صلبة تتطور في المرارة تعرف بـ الحصوات ويمكن أن تسد القناة الكيسية التي تتدفق من خلالها الصفراء عندما تخرج من المرارة وتتراكم الصفراء مسببة الالتهاب.

حصوات المرارة
حصوات المرارة


ورم: 

الإصابة بالورم فى هذه المنطقة تمنع خروج الصفراء من المرارة بشكل صحيح مما يتسبب في تراكم الصفراء الذي يمكن أن يؤدي إلى التهاب المرارة.


انسداد القناة الصفراوية: 

 فى بعض الاحيان تحدث مشاكل المرارة بسبب التواء أو تندب القنوات الصفراوية إلى انسداد يؤدي إلى ما يسمى بـ التهاب المرارة.

التهاب المرارة
التهاب المرارة


عدوى: 

مالا يعرفه كثيرون يمكن أن تسبب بعض أنواع لأمراض الناتجة عن انتقال عدوى فيروسية التهاب المرارة ومنها الإيدز.


مشاكل الأوعية الدموية:

يتسبب المرض الشديد إلى تلف الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى المرارة مما يؤدي إلى التهاب المرارة والمعاناة من الالم بسببها.

يذكر أن وفاة الإعلامى مفيد فوزي كانت صباح اليوم الأحد 4 ديسمبر وشيعت الجنازة ظهر اليوم وسط حشد كبير من الفنانيين والإعلاميين ومشاهير المجتمع لتوديعه لمثواه الأخير.

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