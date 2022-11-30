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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رجعت شباب.. تداول صورة جديد للفنانة ميادة الحناوي عبر مواقع التواصل

ميادة الحناوي
ميادة الحناوي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة ميادة الحناوي، تكشف تغير شكلها وملامحها بشكل كبير؛ مما جعل الكثير منهم يخمنون أنها أجرت عملية تجميل. 

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وبدت ميادة الحناوي، في الصورة، ذات قوام رشيق، ووجه مشدود، ولكنه نحيف عن طبيعة وجهها فى سن الشباب.

وتباينت آراء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول تغير شكل ميادة الحناوي في الصورة، وأنها أجمل من الشباب، ومنهم من انبهر بها، وآخرين من رأو أن شكلها الطبيعي كان أجمل بكثير، بينما اعتقد البعض أن الصورة في الأساس ما هي إلا فوتوشوب.

ميادة الحناوي
ميادة الحناوي

ويأتى هذا على خلفية تداول نشطاء السوشيال ميديا، خلال الأيام الماضية، صورًا للفنانة ميادة الحناوي، ووجهها به خطوط لتحديد أماكن عملية تجميل في الوجه. 

وتبين بعد ذلك أن هذه الصور المتدوالة للفنانة ميادة الحناوي، قديمة، منذ 15 سنة، بحسب حديث أحد خبراء التجميل، في تصريحات تليفزيونية. 

صور قديمة متداولة لميادة الحناوي
صور قديمة متداولة لميادة الحناوي
ميادة الحناوي صور ميادة الحناوي عمليات التجميل علمية تجميل ميادة الحناوى تغير شكل ميادة الحناوي

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