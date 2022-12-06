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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الجبنة المطبوخة .. أرخص وأفضل من الجاهزة

الجبنة المطبوخة
الجبنة المطبوخة

تعد الجبنة المطبوخة من أكثر أنواع الجبنة المغذية التى تقدم للأطفال لعمل السندوتشات واللانش بوكس ولكن تكلفة شراء الجبنة المطبوخة مرتفعة فضلا عن عدم ضمان جودتها 

نقدم لكم طريقة عمل الجبنة المطبوخة فى المنزل زي المصانع والمحلات من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد 
 

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مقادير الجبنة المطبوخة
3 كوب لبن

نصف كوب جبنة قريش

نصف كوب جبنة شيدر مبشورة

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة زبدة

1 ملعقة صغيرة ملح

زيتون مفروم

فلفل أخضر مفروم

جبنة مطبوخة
جبنة مطبوخة

طريقة عمل الجبنة المطبوخة

  • اخلطي جميع المكونات فى الكبة واخفقيهم جيدا حتى تمتزج تماما .
  • ضعي الجبنة المطبوخة فى وعاء مناسب حتى تبرد واحفظيها فى الثلاجة لحين الاستخدام .
     
الجبنة المطبوخة طريقة عمل الجبنة المطبوخة طريقة عمل الجبنة الجبنة طريقة عمل الجبنة فى المنزل

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