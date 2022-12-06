طريقة عمل الجبنة المطبوخة .. أرخص وأفضل من الجاهزة

تعد الجبنة المطبوخة من أكثر أنواع الجبنة المغذية التى تقدم للأطفال لعمل السندوتشات واللانش بوكس ولكن تكلفة شراء الجبنة المطبوخة مرتفعة فضلا عن عدم ضمان جودتها

نقدم لكم طريقة عمل الجبنة المطبوخة فى المنزل زي المصانع والمحلات من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد





مقادير الجبنة المطبوخة

3 كوب لبن

نصف كوب جبنة قريش

نصف كوب جبنة شيدر مبشورة

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة زبدة

1 ملعقة صغيرة ملح

زيتون مفروم

فلفل أخضر مفروم

جبنة مطبوخة

طريقة عمل الجبنة المطبوخة