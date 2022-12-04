مذاق شهى .. طريقة عمل محشي الطماطم بالبقسماط

الأحد 04/ديسمبر/2022 - 07:31 م 12/4/2022 7:31:39 PM

يعد محشي الطماطم من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ولكن مع ندرة الأرز فى الأسواق وارتفاع سعره لذا نقدم لكم طريقة بديلة لعمل المحشي.

نقدم لكم طريقة عمل محشي طماطم بالبقسماط في الفرن من خلال وصفة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سفرة



مقادير محشي طماطم بالبقسماط

بقسماط أبيض مطحون

ثوم مفروم

زيت زيتون

بشر ليمون

ريحان مفروم

زعتر مفروم

ملح

فلفل أسود

طماطم

محشي طماطم



طريقة عمل محشي طماطم بالبقسماط

* اخلطي البقسماط الأبيض المطحون مع الثوم المفروم وبشر الليمون والريحان المفروم والزعتر المفروم والملح والفلفل الأسود ثم ازيلي قلب الطماطم واحشيها من الداخل بهذا الخليط.

* اضيفي زيت زيتون على الوجه وضعي محشي طماطم بالبقسماط في صينية مدهونة بسمنة فى فرن ساخن حتى تنضج تماما وبالهنا والشفا.

