طريقة عمل محشى الطماطم بالدجاج للشيف شربيني

يعد محشي الطماطم، من الأكلات اللذيذة التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ويمكن إعدادها بطرق كثيرة ومتنوعة.

ونقدم لكم طريقة عمل محشي الطماطم بالدجاج بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير محشي الطماطم بالدجاج:



طماطم

بصل اخضر

صدور دجاج

ملح

فلفل أسود

أرز

عصير طماطم

ثوم

مرقة

جبنة موتزاريلا



طريقة عمل محشي الطماطم بالدجاج:

* في الكبة افرمي البصل والثوم واضيفي البقدونس والكزبرة الخضراء وصدور الدجاج واستمري في الفرم وضيفي الملح والفلفل والزعتر واستمري في الفرم حتى تحصلي على عجينة طرية

* قوري الطماطم واحشيها بالخليط المفروم ثم رصيها في صينية فرن مدهونة بالزيت ثم ضعي على وجه الطماطم جبنة موتزاريلا وادخليها فرن ساخن حتى تنضج تماما

* أضيفي ثوم مفروم وعصير طماطم وملح وفلفل في طاسة بها زيت على النار واتركيها تتسبك وقدمي محشي الطماطم مع الصوص