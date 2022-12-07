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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول اليوسفي .. إليك الفوائد والأضرار

اليوسفى
اليوسفى

يعد اليوسفي من أكثر أنواع الفواكه المنتشرة فى الأسواق حاليا ويباع بأسعار فى متناول يد الجميع لذا يجب معرفة فوائده الصحية وأضراره

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ووفقا لما جاء فى موقع “verywellfit” نعرض لكم أهم فوائد اليوسفى الصحية حال تناوله بكميات معتدلة دون إسراف، وأضراره عند الإسراف أو المصابين بالحساسية..

يحمى من بعض أنواع السرطان
أشارت الأبحاث إلى أن بعض المركبات (بما في ذلك مركبات الفلافونويد والليمونويد والكومارين) الموجودة في الحمضيات ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان ، بما في ذلك سرطان المعدة وسرطان الثدي وتشكيل أورام الرئة وتشكيل أورام القولون وسرطان الكبد وسرطان الدم.

السرطان
السرطان

يقلل من الالتهابات
تحتوي ثمار الحمضيات  مثل اليوسفى على نسبة عالية من فيتامين سي ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية ولا ينتج جسمك فيتامين سي ، لذلك من المهم تناول الأطعمة التي تحتوي على هذه المغذيات الحيوية.

يعتقد أن مضادات الأكسدة تمنع تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة في الجسم وطرد السموم البيئية مثل دخان السجائر، وترتبط العديد من الأمراض بالالتهاب المزمن، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي والسرطان وأمراض الأمعاء الالتهابية وأمراض التنكس العصبي ومشاكل القلب والأوعية الدموية والسكري وعملية الشيخوخة. 

يؤخر الشيخوخة
يعتقد الباحثون أن الإجهاد التأكسدي يساهم في الشيخوخة ولهذا يستهلك العديد من الأشخاص الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أو يتناولون مكملات مضادات الأكسدة لتعطيل التدهور المرتبط بالعمر أو تأخير ظهور الاضطرابات المرتبطة بالعمر. 

يحسن مرضى السكري
يقترح العلماء أن مضادات الأكسدة الموجودة في الحمضيات ، بما في ذلك اليوسفى ، قد توفر فوائد لأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بداء السكري من النوع 2.

 

سكري
سكري

يحسن صحة العين
اليوسفى مليء بفيتامين سي وفيتامين أ و يلعب كلا الفيتامينات دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العين و الوقاية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر وغيرها من أمراض العيون.

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أضرار اليوسفى


قد يعاني الأشخاص المصابون بحساسية الحمضيات من وخز أو حكة أو احمرار أو تورم أو حتى حرقان عند لمس الجلد أو تناول اليوسفي. 

قد يعاني البعض أيضًا من مشاكل في الجهاز الهضمي  أو الجهاز التنفسي عند تناول اليوسفى وإذا كنت تشك في وجود حساسية من الحمضيات ، فاتصل بالطبيب بك للحصول على التشخيص والمشورة الشخصية لإدارة حالتك.

كما تزيد الحمضيات من مشاكل المعدة اذا كانت كمياتها كبيرة أو متكررة 

الاكثار من الحمضيات ومن بينها اليوسفى يزيد من تعرض مينا الأسنان للضعف والتآكل عندما يتم تناوله بكميات كبيرة

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