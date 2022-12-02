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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير: عادة شائعة بين الأطفال تجعلهم مدمنين فى المستقبل

الادمان
الادمان

توصلت دراسة جديدة إلى هناك عادة شائعة بين الأطفال تجعلهم  يصبحوا فى سن الشباب مدمنين على القمار والسجائر والقنب والكحول ألا وهى مشاهدة التلفاز لمدة معينة .

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ووفقا لموقع “ ديلي ميل ” وجد أن الأطفال الذين يشاهدون التلفاز لأكثر من ساعتين في الليلة عرضة بشكل كبير للإدمان بمختلف أشكاله عندما يكبرون

وأجريت هذه الدراسة على عدد كبير من الأطفال نيوزيلندا وتضمنت بيانات  1000 مشارك بداية من سن الطفولة حتى تجاوزوا سن الـ 45 عاما ، ويُعتقد أنها أول دراسة لفترة طويلة في العالم حول علاقة استخدام الأطفال للتلفزيون والإدمان. 

الاطفال والتلفزيون
الاطفال والتلفزيون


وأجري استطلاع الرأي كل سنتين إلى ست سنوات وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين شاهدوا التلفزيون لأكثر من ساعتين في ليالي الأسبوع من سن 5 إلى 15 عاما.

و كان هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لإدمان القمار بنسبة 29% ممن قضوا وقتا أقل وكانوا أكثر عرضة بنسبة 20% لإدمان منتجات التبغ وللإصابة باضطراب تعاطي الكحول أو القنب.

الاطفال دراسة جديدة الإدمان إدمان منتجات التبغ تعاطي الكحول سن الشباب التلفزيون استخدام الأطفال سن الطفولة

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