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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 : فرص عمل جديدة

برج الحمل وحظك اليوم
برج الحمل وحظك اليوم

اللون الذي يشبه صفات برج الحمل هو البرتقالي، حيث تتميز شخصية هذا البرج بأنه مليئ بالثقة والحماس، فضلًا عن كونه واحدًا من الأبراج النارية.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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4 أبراج أنانية تبحث عن مصلحتها .. الجوزاء هيأذيك بكلامه والعذراء هيبيعك

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برج الحمل وحظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022

عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات حكيمة ومهمة، فأنت دائمًا من أفضل الأشخاص والمثاليين، تذكر أيضًا أن قراراتك ستترك تأثيرًا كبيرًا على حياة الآخرين، لذا فكر في الأشياء وحللها مرتين قبل الانتهاء من كلماتك، يمكن أن تظهر بعض المهام الجديدة في طريقك، كل ما عليك فعله هو فهم جوهرها ثم التصرف وفقًا للمتطلبات. 

توقعات برج الحمل مهنيا

من المحتمل أن تحيط بك اليوم العديد من فرص العمل والوظائف، قد يجعلك هذا تفكر في ترك وظيفتك الحالية وإجراء التغيير وفقًا لذلك، احسب كل شيء في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار.

توقعات برج الحمل صحيا

على صعيد الصحة، لا تبدو الأمور بهذا السوء بالنسبة لك.

توقعات برج الحمل عاطفيا

تجد نفسك منخرطًا في علاقة معقدة اليوم حيث قد تصبح الأمور أكثر تعقيدًا مع تقدم اليوم، حاول إجراء محادثة متفهمة وصحية مع شريك حياتك بشأن نفس الأمر إذا استمر حدوث أي شيء إيجابي ، فحاول أخذ استراحة من بعضكما البعض.

توقعات برج الحمل في الفترة المقبلة

قد تشارك أخيرًا في الأنشطة التي تتوافق مع رغبتك، ستظل مكتفيًا ذاتيًا من الناحية المالية ومستقرًا اليوم.

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