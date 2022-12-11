طائرة الاتحاد السكندري تواصل الانتصارات وتهزم سبورتنج بدوري المرتبط

فاز اليوم الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة المدير الفني الكابتن احمد سمير علي فريق سبورتنج بثلاثة أشواط مقابل لاشئ في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي سبورتنج في الثامنة مساء في الجولة التاسعة للدوري المرتبط للكرة الطائرة هذا الموسم واحتفظ الفريق بصدارة المجموعة .

وجاءت نتائج الاشواط على النحو التالي :-

الشوط الاول : 25 - 20 الاتحاد

الشوط الثاني : 27 - 25 الاتحاد

الشوط الثالث : 25 - 22 الاتحاد

ويواجه الفريق يوم الثلاثاء القادم فريق ٦ أكتوبرالساعةه السادسة مساء على صالة الدكتور كمال شلبي بالشاطبي .