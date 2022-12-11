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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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من المنتصر في الحرب الروسية الأوكرانية؟.. أحمد ناجي قمحة يوضح| فيديو

أحمد ناجي قمحة
أحمد ناجي قمحة

أجاب أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، على سؤال من المنتصر في الحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن.

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وقال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، خلال استضافته  ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لا يوجد منتصر على الأرض حتى هذه اللحظة، باستثناء قدرة روسيا الاتحادية على السيطرة على الجنوب الأوكراني".

وأضاف: "روسيا الاتحادية لها أهدافها المهمة من هذه المعركة وهو تأمين الوصول إلى جزيرة القرم وتأمين منطقة البحر الأسود ومنع أوكرانيا من أن يكون لها امتدادات في هذه المنطقة".

وأكد أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، : "روسيا نجحت حتى الآن في تحقيق أهدافها"، مشيرا: "روسيا معنية بعدم تمكين أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعدم تواجد أي نوع من أنواع التهديدات المباشرة عبر الصواريخ قريبة أو بعيدة المدى بالقرب من حدودها".

الحرب الروسية الأوكرانية أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية روسيا روسيا الاتحادية

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