3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعيش أسوأ موسم له في مسيرته، بعد أن فقد مكانته أساسيًا في فريقه ومنتخب بلاده، أما خارج المستطيل الأخضر فقد تعرض الدون إلى صدمة كبيرة بوفاة ابنه.

كريستيانو رونالدو يودع كأس العالم قطر 2022

كريتسانو رونالدو ودع رفقة منتخب البرتغال بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة أمام المغرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

اقرأ أيضًا:

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

وللمزيد حول مفاجآت كأس العالم قطر 2022 وبكاء رونالدو عقب هزيمة البرتغال ضد المغرب وما تعرض له كريستيانو رونالدو خلال هذا الموسم الحزين شاهد الفيديوجراف التالي: