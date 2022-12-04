أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

أزمة أصالة مازالت قائمة ومستمرة وتتصدر التريند، بعد تصريحات أصاله في موسم الرياض بالسعودية، والتي أنكرت فيها دور الجمهور المصري في تشكيل نجوميتها على الساحة الغنائية، قبل سنوات، وهو الأمر الذي جعلها تقدم اعتذارًا، لكن أن هذا قوبل بالرفض من البعض.

أزمة أصالة

أثارت أصالة حالة من الجدل الواسع خلال حفلها الأخير في السعودية، حيث قالت خلال الحفل إن الفضل في نجاحها وتاريخها يرجع للمملكة العربية السعودية فقط، وأنكرت تمامًا فضل الجمهور المصري عليها في نجاحها منذ بدايتها حتى الآن.

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للمزيد حول اعتذار اصالة وسر أزمة أصالة التي ازداد الحديث عنها مؤخرًا وتطلبت تقديمها اعتذارًا للجمهور المصري شاهد الفيديوجراف التالي: