وزير التنمية المحلية: حصر 2,6 مليون طلب لمخالفات على أراض المحافظات

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تصنيف المخالفات التي وقعت في المحافظات، مشيرا إلى أن إجمالى المخالفات التى تم حصرها بلغ 2,6 مليون طلب تنقسم كالتالى، 45 ألف مخالفة على أراضى أملاك دولة و360 ألف على أراضى أوقاف و320 ألف مخالفة تعدى على خطوط التنظيم و114 ألف على أراضى ولاية وزارة الرى و180 ألف مخالفة بناء بدون ترخيص و160 ألف بناء على أراضى إصلاح زراعى و154 ألف على أراضى آثار و115 ألف بناء على أراضى جهة الطرق والكبارى و85 ألف تغيير استخدام داخل المناطق المخصصة و20 ألف خارج المناطق مخططة و22 ألف مخالفة تغيير استخدام جراجات منها 10 آلاف مخالفة يصعب إعادتها للنشاط مرة أخرى.

وأضاف "آمنة" أن هناك 1,6 مليون مخالفة فى الريف منها 1,4 مليون مخالفة بناء على أراضى زراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور وزيري الاسكان والتنمية المحلية المهندس عاصم الجزار واللواء هشام آمنة.