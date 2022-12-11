خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

بسبب رفعه الشارة المشبوهة تداولت صفحات السوشيال ميديا ومشجعو مونديال قطر 2022 مقطع فيديو لطرد مشجع إنجليزي من مدرجات أحد الملاعب، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الدوحة.

فيديو طرد مشجع إنجليزي بسبب الشارة المشبوهة

فيديو طرد مشجع إنجليزي بسبب الشارة المرفوضة شهد نزول اثنين من أفراد الأمن القطري إلى المدرجات باتجاه المشجع الإنجليزي، وتم التعامل معه بطريقة آمنة دون تعدٍ.

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وللمزيد حول فيديو طرد مشجع إنجليزي بسبب رفعه الشارة المرفوضة خلال مونديال قطر 2022 وما هو رد فعل المشجع المطرود شاهد الفيديوجراف التالي: