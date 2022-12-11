محمد شعير: نجيب محفوظ ولي من أولياء الكتابة ونحن مريدوه

قال محمد شعير، مؤلف كتاب أعوام نجيب محفوظ، إن نجيب محفوظ قطب من أقطاب الكتابة، متابعا: نحن بحاجة إلى إعادة قراءه كتب ورواياته لتشبع الروح بالعدالة وقيم المجتمع.

وأضاف "محمد شعير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن نجيب محفوظ قيمة كبيرة للغية، ونستفاد كثيرا من كتاباته، متابعا: هو بمثابة ولي ونحن مريدينه.

وأكمل: لا يوجد نص من نصوص نجيب محفوظ مقرر على الطلاب حتى الآن، وذلك يعد تجاهلا من وزارة التربية والتعليم، متابعا: الدولة قرتت إنشاء متحف خاص لنجيب محفوظ، ولكن المتحف لم يعمل.

واسترسل: يمكن أن يتحول متحف نجيب محفوظ إلى مركز ثقافي لإنتاج دراسات نقدية عن تاريخ الرواية العربية، ومن ثم يصبح المتحف قبله سياحية وثقافية.

ونوة بأن جميع روايات نجيب محفوظ صدر منها أكثر من 50 طبعة.