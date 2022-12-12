أيمن الكاشف: المغرب كسر القواعد الأساسية في عالم كرة القدم

قال المعلق أيمن الكاشف، إن منتخب المغرب قدم رسالة لكل الدول العربية والأفريقية، وهي أن الجميع قادر على تحقيق الأحلام والمستحيل، مشددا على أن تحقيق الأحلام يحتاج إلى عمل جاد.

وأضاف "أيمن الكاشف"، خلال مداختله الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المغرب فتحت باب الإحتراف أمام جميع لاعبيها، فهو يعتمد بشكل أساسي على اللاعبين المحترفين، متايعا: المغرب كسر القواعد الأساسية في عالم كرة القدم.

واسترسل: يجب على كل اتحاد كرة مراجعة ما لديه، بعد ما قدمه المنتخب المغربي من أداء رائع في كأس العالم الحالي، موضحا: المغرب غير الفكر الكروي لدينا".

وشدد على ضرورة مراجعة اتحادات الرياضة خططها بعد كأس العالم 2022.



