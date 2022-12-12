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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش كل قط يتقاله يا مشمش .. فيفي عبده تحتفل بعيد ميلاد لوسي

لوسي وفيفي عبده
لوسي وفيفي عبده

احتفلت الفنانة فيفي عبده، بعيد ميلاد صديقتها الفنانة لوسي، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق الانستجرام.

 

نشرت فيفي عبده، فيديو يجمعهما وعلقت عليه قائلة: “‎انا و حبيبة قلبي لوسي كل سنة و انتي طيبة عقبال مليون سنة اتبسطتنا اوي اليوم ده ماهو مش كل قط يتقاله يا مشمش ولا كل فار يعرف يختار و اللي في جمالي تفعل افعالي و اللي مش عاجبها من شعرها اجيبها اسكوزمي”.

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يذكر أن شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها   فيديو جديدة توضح سبب اختفائها الفترة الماضية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و قالت فيفي عبده :  لسه راجعة من الساحل الشمالي  انهاردة  وبعتذر جدا عن كل الأفراح و المناسبات إللي محضرتهاش لأن رجلي اتلوحت و مكنش عايزة اقول.

وعادت فيفي عبده، إلى دراما رمضان في 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”.

وشارك في بطولة مسلسل “شغل في العالي” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا، كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

فيفي عبدة الفنانة فيفي عبده لوسي الفنانة لوسى انستجرام

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