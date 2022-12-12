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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار جديد في السعودية بمنع أي وزير من رئاسة مجالس إدارة الشركات

أرشيفية
أرشيفية

أكدت السلطات السعودية أنه لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضوا بالمجلس، فيما لا يشمل ذلك مَن كانت رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس الحكومة.

 

وبحسبما نقلت صحيفة "عكاظ"، فقد أكد التوجيه الصادر من الجهات العليا أن المقصود بكلمة "وزير" في هذا القرار خاص بالوزراء أعضاء مجلس الوزراء فقط، ولا يشمل من هم في "مرتبة وزير".

 

وأوضحت "عكاظ" أن هذا التوجيه جاء معدلا للفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 27، بشأن المقصود بالوزير في قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم جواز تولي الوزير رئاسة مجلس إدارة أي شركة، أو أن يكون عضوا في المجلس.

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