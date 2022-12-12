12 يومًا.. مفاجأة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا، اليوم الاثنين في غالبية البنوك، حيث زاد 3 قروش فقط خلال 13 يوما مضت بداية من الخميس 1 ديسمبر منها 12 يوما مستقرا .

مؤشر الدولار

وارتفع الدولار على المستوى العالمي، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وشهد الأخضر ارتفاعا بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات ليسجل 105.11 نقطة بعد 104.9 بالأمس، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

مؤشر الدولار العالمي

وسجلت عقود مؤشر الدولار الفورية وفقا لآخر تحديث 105.11 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 104.93 ، فيما وصلت إلى أدنى نقطة خلال التعاملات عند 104.91 نقطة، بارتفاع قيمته 0.30 دولار وبنسبة 0.29%.

وكان قد تراجع مؤشر الدولار تراجع بقوة من 114 نقطة على خلفية تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أشار إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة ، منوها بأن الشهر الحالي قد يشهد رفع الفائدة بـ 50 نقطة وليس 75 نقطة أساس.

عاوز الدولار الارتفاع ، بعد أن كشفت بيانات عن ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي مما يشير إلى استمرار وتيرة التضخم والمخاوف من اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبدأ الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية هذا العام، بقيمة إجمالية 375 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي مصر سجّل سعر الورقة الخضراء ثباتا مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 12-12 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك العاملة في مصر، عند مستويات 24.66 جنيه للدولار الواحد.

مؤشر ‎الجنيه المصري

وفي وقت سابق قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك في طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بالدولار.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وفي مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، عن تبني الحكومة خطة عاجلة تعمل عليها كافة أجهزة الدولة، لتوفير موارد غير تقليدية من النقد الأجنبي الفترة المقبلة.

الدولار

واستقرت العملة الأمريكية الخضراء بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجلت أمام الجنيه مستويات 24.64 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 24.56 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

الجنيه مقابل الدولار

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.65 في بنك قناة السويس.

الجنيه مقابل الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويهتم الكثير من المواطنين ورجال الأعمال، بسعر الدولار بيع وشراء يوميا وكذلك رجال الأعمال، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.54 جنيه للشراء و”24.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 24.54 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 24.59 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 24.54 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس أعلى سعر 24.65 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

ويهتم الكثير بـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند 24.54 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 24.59 جنيه للبيع.

اسعار العملات

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.65 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

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سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.58 جنيه للشراء 24.64 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 24.56 جنيه للشراء، 24.63 جنيه للبيع.