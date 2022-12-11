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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 11-12-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل أعلي سعر دولار في البنوك المصرية في أول تعامل له اليوم الأحد الموافق 11-12-2022؛ نحو ب 24.6 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع .

وبحسب تقارير مصرفية فقد سجل أعلي سعر دولار في عدد من بنوك القطاع الخاص والتي من بينها " ميد بنك، المشرق، الاسكندرية، الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الاسلامي".

استقرار سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم.. فيديو

استقرار الأسعار 

ودخل سعر   سعر الدولار  في استقراره لليوم الثالث علي التوالي في البنوك العاملة بالسوق المصرية  مع بداية تعاملات اليوم الأحد .
أقل سعر 


بلغ أقل سعر دولار في البنوك نحو 24.54 جنهيا للشاء و 24.64 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول".

وسجل ثاني أقل سعر للدولار نحو 24.55 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الامارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، HSBC، قناة السويس، بلوم".


متوسط سعر الدولار


بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.58 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التجاري الدولي CIB،فيصل الاسلامي،" .
ووسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.59 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني".


 سعر البنك المركزي


واعلنالبنك المركزي المصري وصول سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.56 جنيها للشراء و 24.64 جنيها للبيع.

وفي تصريحات سابقة اعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الشهري بمقدار 0.3% خلال نوفمبر الماضي مسجلا 2.7% مقارنة بما كان عليه التضخم في أكتوبر السابق له إذ وصل إلي 3%.

معدلات التضخم


وزاد التضخم  بمقدار  2.2% بالمقارنة بما كان عليه في نوفمبر 2021 إذ سجل 0.5%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن اليوم عن ارتفاع معدل التضخم الشهري الي 2.3% في نوفمبر الماضي مقابل 0.1% في نفس الشهر من العام السابق  ومقارنة بنحو 2.6% في أكتوبر السابق له .


وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 18.7% في نوفمبر السابق ومقارنة بنحو 16.2% في أكتوبر السابق.
 

 ارتفاع الودائع 

وفي أغسطس الماضي، قفزت ودائع البنوك إلي 7.64 تريليون جنيه مقابل 7.5 تريليون جنيه في يوليو 2022 ومقارنة بـ 7.37 تريليون جنيه في يونيو 2022.

وبذلك زادت ودائع الحكومة، بنهاية أغسطس الماضي إلي 1.6 تريليون جنيه مقابل 1.54 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام، وبعد أن كانت 1.49 تريليون جنيه في يونيو 2022.

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