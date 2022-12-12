أمطار غزيرة وسيول تضرب مدينة جدة السعودية.. وفيديوهات توثق أزمة الحركة

شهدت محافظة جدة السعودية، سقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى جريان السيول والأودية، مما أدى إلى تعليق الدراسة وتحذير المواطنين .

ووثق مقطع فيديو متداول، السيول التي اجتاحت جدة، وغمرت الشوارع بمياهها، ما أدى إلى تأثر حركة المرور.

وذكرت أمانة محافظة جدة أن الفرق الميدانية المنتشرة في نطاق 16 بلدية فرعية باشرت أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن الحالة المطرية.

كما أطلق مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، تنبيهًا للمواطنين قال فيه “حفاظاً على سلامتكم نرجو البقاء في منازلكم حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار”.

أكثروا عباد الله من الاستغفار والصدقة والأحسان الى المساكين والضعفاء وصلة الأرحام لعل الله يرحمنا

في السناب متابعة خاصة

#الحالة_الممطرة_السابعة

امطار شمال جدة فجر اليوم الاثنين 18 جماد أول موسم امطار 1444هـ مقطع متداول و السحب الرعدية الممطرة فجر اليوم الاثنين 18 جماد أول pic.twitter.com/76UGqC3tnH — عبدالعزيز بن محمد الحصيني "المبشر" (@A__alhussaini) December 12, 2022

كما تقرر تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين للطلبة بمدارس جدة ورابغ وخليص، وسيكون الدوام لليوم الدراسي عبر "منصة مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.

تنبيه من مطار الملك عبدالعزيز

وأطلق مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، تعليماته الإرشادية للمسافرين بضرورة التواصل مع شركات الطيران للتعرف على مستجدات الرحلات، في ظل الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة من خلال منصات التواصل الاجتماعي التابعة له.

وقال المطار في بيان، إن تعليماته الإرشادية للمسافرين تأتي حرصًا على سلامتهم وتلافيًا لحدوث ازدحام داخل صالات المطار.

ونوّه المطار بضرورة تأكد المسافرين من مواعيد الرحلات عبر الناقل الجوي قبل التوجه للمطار.