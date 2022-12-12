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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يقدم تيسيرات لملايين المواطنين.. برلماني يطالب بالتأني في إعداد اللائحة الداخليةً لقانون التصالح

النائب علاء عبدالنبي
النائب علاء عبدالنبي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب:  إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيستفيد منه الملايين من المواطنين خاصة أنه يقدم تيسيرات كبيرة ومنح من تم رفضهم حق التصالح مرة أخرى.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة مشيدا بما جاء فى مشروع القانون الذى أجاز حالات التصالح فى المخالفات والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها.

واضاف ان القانون يتضمن العديد من التسهيلات الجديدة وسيحقق جميع أهدافه خاصة بعد أن وصلت طلبات التصالح حوالى 2.8 مليون طلب فى مخالفات البناء فى المدن والقرى، وخاصة أن بعض هذه المخالفات لا يجيز القانون السابق التصالح فيها.

وشدد عبدالنبي  علي ضرورة الاستفادة من تجربة القانون السابق للتصالح في المخالفات، وما شهده من لغط في تطبيق لائحته التنفيذية التى جاءت مختلفة تماما عن نصوص وهدف القانون، مطالبا بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في لجنة صياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والتأنى في إعدادها لضمان تطبيق القانون بشكل أفضل.

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