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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط سعر الذهب والفضة والبلاتين خلال تعاملات اليوم 12 ديسمبر| تفاصيل

الذهب والمعادن
الذهب والمعادن

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر في الأسوق العالمية، متأثرة بارتفاع سعر الدولار مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وقرار مجلس الفدرالي المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية” فقد هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1793.44 دولار للأونصة اعتباراً من الساعة 00:09 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1805.90 دولار.

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سعر صرف الريال السعودي اليوم الإثنين 12-12-2022

وبحسب التقرير المنشور منذ قليل، فقد ارتفع مؤشر الدولار 0.2% مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

بيانات من أميركا 

وسيراقب المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء والاجتماع الأخير لمجلس الفدرالي لعام 2022 والمقرر عقده يومي 13و14 ديسمبر كانون الأول.

ويتوقع المتعاملون وجود فرصة بنسبة 93% لرفع الفدرالي سعر الفائدة 50 نقطة أساس، هذا وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر أي فائدة.
المعادن الأخرى 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.29 دولار كما تراجع سعر البلاتين 0.7% إلى 1014.95 دولار وهبط سعر البلاديوم 0.2% إلى 1946.62 دولار.  

المعادن الأخرى 

وعلى صعيد آخر، يقدم "صدى البلد" لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الريال السعودي خلال مستهل  التعاملات اليوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجّل الريال السعودي ، أعلى سعر للشراء اليوم 6.54 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي - بنك المشرق- البنك الاهلي المتحد). 

سعر صرف الريال السعودي 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري: 6.54 جنيه للشراء، مقابل 6.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 6.54 جنيه للشراء، مقابل 6.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.52 جنيه للشراء، مقابل 6.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد: 6.54 جنيه للشراء، مقابل 6.56 جنيه للبيع.

اسعار الذهب اليوم سعر الدولار رفع سعر الفائدة المعاملات الفورية سعر الذهب العقود الأميركية

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