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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 12-12-2022

أسعار الذهب فى الامارات
أسعار الذهب فى الامارات

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، خاصة سعر الذهب في دول الخليج.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على سعر الذهب في الإمارات المتحدة العربية  خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 12-12-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

الذهب اليوم في الإمارات

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 185.90 درهم إماراتي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24  حوالي 212.45 درهم إماراتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 194.75 درهم إماراتي.

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 11-12-2022

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أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 11-12-2022

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 159.34 درهم إماراتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 123.93 درهم إماراتي.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 106.23 درهم إماراتي.

سعر الذهب اليوم في الإمارات

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 1,487 درهم إماراتي.

 سجلت سعر أوقية الذهب حوالي 6,607 درهم إماراتي.

 ووصل  سعر كيلو الذهب حوالي 212,451 درهم إماراتي.


اسعار الذهب اليوم في الإمارات

تعد  اسعار الذهب اليوم في الإمارات معلومة اقتصادية هامة للغاية، فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء.

واسعار الذهب اليوم في الإمارات بصفة عامة تهم المستثمرين في الإمارات نظرا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول أصبح الذهب ملاذا آمنا للكثيرين سواء في الإمارات أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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