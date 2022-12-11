سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 11-12-2022

يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الأحد 11-12-2022 في الإمارات، ضمن نشرته الخدمية .

وينشر صدى البلد ضمن نشرته الخدمية سعر الدولار وأسعار صرف العملات العربية والأجنبية وأيضا أسعار الذهب في مصر وفي عدد من الدول العربية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاحد 11-12-2022، .. سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في الإمارات سجل 212.46 درهم.

سعر الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في الإمارات سجل 212.46 درهم

سعر الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 في الإمارات سجل 194.76 درهم

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في الإمارات سجل 185.91 درهم

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب في الإمارات اليوم عيار 18 سجل 159.35 درهم

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاحد عيار 14 في الإمارات سجل 123.94 درهم

سعر الذهب اليوم عيار 12

سعر جرام الذهب اليوم الاحد 11-12-2022 عيار 12 في الإمارات سجل 106.23 درهم

الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 212.46 درهم $57.84 سعر الذهب عيار 22 194.76 درهم $53.02 اسعار الذهب عيار 21 185.91 درهم $50.61 اسعار الذهب عيار 18 159.35 درهم $43.38 سعر الذهب عيار 14 123.94 درهم $33.74 سعر الذهب عيار 12 106.23 درهم $28.92 اسعار أوقية الذهب 6,608 درهم $1,799 اسعار جنيه الذهب 1,487 درهم $404.91 اسعار كيلو الذهب 212,461 درهم $57,842

أسعار أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم الاحد 6.608 درهم إماراتي

أسعار الجنيه الذهب في الإمارات اليوم سجّل 1,487 درهم