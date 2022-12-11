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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 11-12-2022

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الأحد 11-12-2022  في الإمارات، ضمن نشرته الخدمية .

وينشر صدى البلد ضمن نشرته الخدمية سعر الدولار وأسعار صرف العملات العربية والأجنبية وأيضا أسعار الذهب في مصر وفي عدد من الدول العربية.

 أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاحد 11-12-2022، .. سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في الإمارات سجل 212.46  درهم.

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سعر الذهب اليوم في السعودية 11-12-2022

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سعر الذهب في الكويت اليوم 11-12-2022

 

سعر الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في الإمارات سجل 212.46 درهم

 

سعر الذهب عيار 22

سعر جرام  الذهب اليوم عيار 22 في الإمارات سجل 194.76  درهم

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب  اليوم عيار 21 في الإمارات سجل 185.91  درهم

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام  الذهب في الإمارات اليوم عيار 18 سجل 159.35 درهم

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر جرام  الذهب اليوم الاحد عيار 14 في الإمارات سجل 123.94 درهم

سعر الذهب اليوم عيار 12

سعر جرام  الذهب اليوم الاحد 11-12-2022  عيار 12 في الإمارات سجل 106.23 درهم

 

الوحدةدرهم اماراتيدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24212.46 درهم$57.84
سعر الذهب عيار 22194.76 درهم$53.02
اسعار الذهب عيار 21185.91 درهم$50.61
اسعار الذهب عيار 18159.35 درهم$43.38
سعر الذهب عيار 14123.94 درهم$33.74
سعر الذهب عيار 12106.23 درهم$28.92
اسعار أوقية الذهب6,608 درهم$1,799
اسعار جنيه الذهب1,487 درهم$404.91
اسعار كيلو الذهب212,461 درهم$57,842

أسعار أوقية الذهب 

سعر  أوقية الذهب اليوم الاحد 6.608  درهم إماراتي

أسعار الجنيه الذهب في الإمارات اليوم سجّل 1,487 درهم

سعر الذهب اليوم أسعار الذهب في الامارات الامارات اقتصاد الامارات سعر جرام الذهب

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