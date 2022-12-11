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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في الكويت اليوم 11-12-2022

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

سعر الذهب اليوم الأحد 11-12-2022 في الكويت، ينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب في الكويت ضمن نشرته الخدمية.

وتقدم النشرة الخدمية سعر الدولار وأسعار صرف العملات العربية والأجنبية وأيضًا أسعار الذهب في مصر وفي عدد من الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في الكويت 17.74 دينار كويتي

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 في الكويت سجل 16.27 دينار كويتي

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 في الكويت إلى 15.53 دينار كويتي

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم الاحد 11-12-2022 عيار 18 في الكويت سجل 13.31 دينار كويتي

سعر الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 14 في الكويت سجل 10.21 دينار كويتي

سعر الذهب اليوم عيار 12

سعر جرام الذهب اليوم عيار 12 في الكويت سجل 8.87  دينار كويتي

أسعار أوقية الذهب 

سعر أوقية الذهب اليوم الاحد 551.87  دينار كويتي

أسعار الجنيه الذهب في الكويت اليوم الاحد 11-12-2022 سجل 124.22 دينار

الوحدةدينار كويتىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2417.74 دينار$57.84
سعر الذهب عيار 2216.27 دينار$53.02
اسعار الذهب عيار 2115.53 دينار$50.61
اسعار الذهب عيار 1813.31 دينار$43.38
سعر الذهب عيار 1410.35 دينار$33.74
سعر الذهب عيار 128.87 دينار$28.92
اسعار أوقية الذهب551.87 دينار$1,799
اسعار جنيه الذهب124.22 دينار$404.91
اسعار كيلو الذهب17,745 دينار$57,842
سعر الذهب اليوم اسعار الذهب الكويت سعر الذهب اليوم عيار 21 اقتصاد الكويت سعر جرام الذهب

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