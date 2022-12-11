سعر الذهب في الكويت اليوم 11-12-2022

سعر الذهب اليوم الأحد 11-12-2022 في الكويت، ينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب في الكويت ضمن نشرته الخدمية.

وتقدم النشرة الخدمية سعر الدولار وأسعار صرف العملات العربية والأجنبية وأيضًا أسعار الذهب في مصر وفي عدد من الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في الكويت 17.74 دينار كويتي

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 في الكويت سجل 16.27 دينار كويتي

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 في الكويت إلى 15.53 دينار كويتي

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم الاحد 11-12-2022 عيار 18 في الكويت سجل 13.31 دينار كويتي

سعر الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 14 في الكويت سجل 10.21 دينار كويتي

سعر الذهب اليوم عيار 12

سعر جرام الذهب اليوم عيار 12 في الكويت سجل 8.87 دينار كويتي

أسعار أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم الاحد 551.87 دينار كويتي

أسعار الجنيه الذهب في الكويت اليوم الاحد 11-12-2022 سجل 124.22 دينار