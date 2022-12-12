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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

المبادرة الوطنية "دوى" تكرم محافظ أسوان تقديراً لجهوده الملموسة فى دعم جهود المبادرة

حفل تكريم مبادرة
حفل تكريم مبادرة " دى "

كرمت إدارة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" والتى يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية محافظ أسوان اللواء أشرف عطية فى الاحتفالية التى أقيمت بالمتحف المصرى الكبير وذلك تقديراً لجهوده الملموسة والملحوظة فى دعم جهود المبادرة.

حضر حفل التكريم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيضاً الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

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 المجلس القومى للمرأة

حفل تكريم مبادرة " دى "

يأتى تنظيم هذه الفعاليات فى إطار تنفيذ المجلس القومى للمرأة لأنشطة حملة الـ 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة ، والإحتفال بالنتائج المبهرة التى تحققت من خلال المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى " ، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى لها.

وتهدف مبادرة " دوى " إلى تشجيع الفتيات على التعبير عن أنفسهن ( بصوت عالى ) بدون خجل " دوى " وهو فعل يعنى الصوت العالى والتأثير والكلام عن مشاكلهن فى المنزل والمدرسة وذلك تحت شعار " حكايتك تكمل حكايتهم – قوة حكى القصص "، وتستهدف المبادرة الفئة العمرية لطالبات المرحلة الإعدادية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأن شركاء المبادرة تتمثل فى التربية والتعليم والصحة والسكان والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والثقافة.

وتأتى محافظة أسوان ضمن 6 محافظات هى الأقصر وقنا وسوهاج ومطروح وأسيوط ، لافته بأنه تم تنفيذ مبادرة دوى داخل مدارس 18 قرية من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة  ، وقد تم إجراء تقييم لحلقات الحملة والتى حققت نتائج إيجابية ، وتفاعل الفتيات مع أفكار ورؤى الحملة. 

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حياة كريمة

حفل تكريم مبادرة " دى "

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بقرية المنشية الجديدة بكوم أمبو ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار المتابعة الميدانية لتفقد معدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) والجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة .

ووجه محافظ أسوان بتلافى كافة الملاحظات والمشكلات أولاً بأول ، والالتزام بوضع العلامات التحذيرية والتعريفية وتنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله بمختلف مواقع العمل مع استبعاد واستبدال المقاولين المقصرين لضمان رفع نسب الإنجاز والانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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