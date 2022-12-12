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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد صورتها الصادمة.. تفاصيل زفاف ابنة عمرو دياب وشيرين رضا| فيديو

شيرين رضا وعمرو دياب
شيرين رضا وعمرو دياب

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن تفاصيل زفاف ابنتها “نور”، من المطرب عمرو دياب حيث أكدت ان ابنتها لا تفكر فى إقامة حفل زفاف خاص بهما. 

وقالت شيرين رضا فى لقاء ببرنامج “et بالعربى” : أننا لا نعترف بإقامة حفل زفاف وهو ما تربت ايضا عليه ابنتى نور كما إنها لن ترتدى فستان فرح كما يقوم البعض. 

وأضافت شيرين رضا: انا عن نفسى لم ارتد فستان ابيض فى حفل زفافى ولم اقيم حفل زفاف حيث تزوجت مباشرة وارى إنه من الأفضل لهما ان يستفيدا بالمال فى حياتهما أفضل من إن يهدر فى حجز قاعة كبيرة وخلافه من مصروفات مثل فستان الفرح أيضا. 

واوضحت شيرين رضا : يمكن أن نقيم حفلا بسيطا يضم أهل العروسين فقط ولكن لم نقيم حفلا كبيرا. 

شيرين رضا 

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة صادمة للفنانة شيرين رضا، ظهرت فيها بجوار الفنانتين يسرا ونيللي كريم.

اللافت للأمر أن شيرين رضا ظهرت بوزن زائد مما جعل الجمهور يتساءل عن السبب .

شاركت الفنانة شيرين رضا متابعيها صورًا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات ، "انستجرام" بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت  الفنانة شيرين رضا ، في حفل عشاء مجلة GQ على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ظهرت شيرين مرتدية جمبسوت باللون الفوشيا، وتركت شعرها  الأشقر منسدلاً على كتفيها مما أبرز جمال ملامحها وتماشي مع إطلالتها، اما من الناحية الجمالية ، فوضعت ماكياج مناسبا مع بشرتها مع أحمر شفاه باللون البني الفاتح.

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شيرين رضا وعمرو دياب 

‎كانت شرين رضا، متزوجة من المطرب عمرو دياب وانتهى بالطلاق عام 1992م وانجبت منه ابنة واحدة هي "نور"، ثم تزوجت من السعودي "سلطان كمال أدهم" ولم يستمر أيضا هذا الزواج كثيراً.

و‎أكدت النجمة شيرين رضا، أن معظم زيجات الوسط الفني لا تنجح ليس فى مصر فقط ولكن وسط نجوم هوليوود أيضا، قائلة: "جوازات الوسط الفني مش بتكمل مش عارفه ليه ومعرفش السبب ممكن تبقى غيرة أو قلة المقابلة ولكن في نماذج ناجحة زي منى زكي واحمد حلمي".

‎وعلقت شيرين رضا، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، قائلة: "نمسك الخشب على علاقة منى زكى وأحمد حلمي، وفى أجيال تانية بتنفع فيها العلاقة ولكن المعظم مش بينفع"، لافتة إلى أنها تدعم ابنتها نور في مشوار زواجها لأنها سعيدة بالزواج.

‎واستكملت: "نور بنتي لما جت تقبل على فكرة الزواج كنت عايزاها تبقى سعيدة، وهي شايفه السعادة أنها تتجوز واكيد هقف جنبها وقلت لها عشان تعيشي مع حد لازم تبقوا أصحاب"، مؤكدة أن العلاقة تفشل بين الرجل والمرأة حينما ينسوا أنهم اصحاب وأهم حاجة فى العلاقة تكون الصداقة.

شيرين رضا الفنانة شيرين رضا عمرو دياب المطرب عمرو دياب الفنان عمرو دياب Arts Entertainment

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