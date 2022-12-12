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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وكيل مجلس النواب: مصر لديها فرص استثمارية واعدة في السياحة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الرئيس الشرفي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة في السياحة، مشيرا إلى التنوع السياحي في مصر، سواء السياحة الدينية أو الأثرية أو الشاطئية، مما يجعلها وجهة واعدة للاستثمارات العالمية.

وقال أبو العنيين، في كلمته بالمنتدى الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي الذي عُقد في المغرب، إن هناك الكثير من النجاحات التي تحققت بمصر في مجالات عدة، ومن أهمها تطوير البنية التحتية والاكتشافات الأثرية في العديد من المناطق مثل الأقصر وسوهاج والجيزة، مؤكدا أن هناك فرصا كثيرة للاستثمار في السياحة المصرية.

وشدد أبو العنيين على أن أية دولة لا تسمح بالتدخل في شئونها الخاصة، مؤكدًا أن مصر استطاعت تعزيز حقوق الإنسان في صورة استراتيجية وطنية، موجها رسالة للعالم بأن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية المصرية منهج مرفوض.

وقال وكيل مجلس النواب، إن دول جنوب المتوسط تتمتع بثروات وقدرات وموارد كبيرة يجب استثمارها، وأن دول شمال إفريقيا يمكن أن تبني حلقة وصل بين شمال وجنوب المتوسط لتحقيق عملية تنمية شاملة مع إعادة تشكيل نظام الشراكة وحل المشكلات، وتقديم إجابات لتأخير تنفيذ الطموحات السابقة بين دول إقليم المتوسط.

وأشار إلى أن هناك قيمة مضافة من الشراكة، ولابد من أن تكون هناك جدية من البرلمانات لتنفيذ البرامج الطموحة، مضيفا أن هناك خبرات متراكمة في الشمال والجنوب ولابد أن يلتزم بها الجميع، مؤكدا أن إفريقيا هي قارة المستقبل والموارد والكوادر البشرية الواعدة.

وشدد أبو العينين على أن مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، وضع نصب أعينه خسائر الدولة النامية، والتعويضات التي يجب أن تحصل عليها، مضيفا أن المؤتمر كان ناجحا، ولا بد من أخذ العبر ووضع النقاط على الحروف، مشيرا الى أن شعار مؤتمر المناخ في شرم الشيخ هو «التنفيذ، وحل المشكلات التي تواجه العالم»، لافتا إلى أن العالم أمام أزمة صعبة ومعقدة.

ووجه أبو العينين التهنئة للمملكة المغربية ملكًا وشعبًا بتحقيق المنتخب المغربي إنجاز الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر، قائلًا: "إن البسمة التي حلت على كل الشعوب العربية جاءت من القلب". 

COP27 مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ المنتخب المغربي كأس العالم فى قطر وكيل مجلس النواب ابو العنيين النائب محمد أبو العينين

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