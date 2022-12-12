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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب تبدأ تسليم الحقائب الرياضية للمشاركين في مارثون زايد الخيري

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة تبدأ تسليم الحقائب الرياضية للمشاركين

بدأت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، تسليم الحقيبة الرياضية للمشاركين في النسخة السابعة من ماراثون  زايد الخيري، والذي بلغ عددهم حتى الآن 9 آلاف مشارك، والمقرر إقامته 23 ديسمبر الجاري، بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار استضافة مصر لماراثون زايد الخيري بالتعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

وتُقام هذه النسخة من ماراثون زايد الخيري بمحافظة الإسكندرية، تزامناً مع إحتفالات دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بعيد الاتحاد، ويخصص العائد من الماراثون هذا العام دعماَ لمستشفى أهل مصر لضحايا الحوادث والحروق.

ينطلق الماراثون من أمام استاد الإسكندرية، أقدم استاد رياضي في مصر وقارة إفريقيا، ويتضمن فئات ومراحل عدة: الأولى لمسافة كيلومترين والمخصصة لأصحاب الهمم والأطفال تحت 10 سنوات وكبار السن فوق 60 سنة،  بجانب السباق الرئيسي لمسافة ١٠ كم (رجال، سيدات)، ومن المتوقع أن يشهد الحدث الخيري الإنساني مشاركة ٣٠ ألف من النشء والشباب والفتيات خلافاً للأسر والعائلات التي ستتوافد لمشاهدة الحدث وحضوره على جانبي مساره.

وفي ذات السياق، أكد وزير الشباب والرياضة، أن ماراثون زايد الخيري يعد محفلًا رياضيًا كبيرًا، وإقامته بمصر يدلل على العلاقات القوية التي تجمع الجانبين المصري الإماراتي، فضلاً عن كونه حدثاً إنسانياً يعكس قيمة العمل الخيري والمساهمة المجتمعي.

وأوضح وزير الرياضة، أن الماراثون يشهد مشاركة كبيرة من قبل الشباب والعائلات المصرية، كما أنه رمز مكمل لرؤية وزارة الشباب والرياضة من خلال الاستثمار الرياضي من أجل التنمية.

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