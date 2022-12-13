سعر ومواصفات فولكس فاجن "تيجوان" موديل 2022 في مصر

تمتلك شركة فولكس فاجن الألمانية الشهيرة، باقة من الطرازات القوية المطروحة داخل السوق المصري، سواء من فئة الهاتشباك مثل الايقونة جولف، او من فئة السيدات مثل باسات، بالإضافة إلى الإصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام ومنها النسخة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 في مصر إلى جانب استعراض ابرز موصفاتها.

السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

تستغرق السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية للانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 215 كم/ساعة.

السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

وتأتي السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

أما عن الاداء الفني للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 فتستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

وتحتوي السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 على حزمة من التجهيزات ومنها، نظام صوتي وترفيهي، مع شاشة 8 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، ومقاعد أمامية كهربائية قابلة للتعديل والتدفئة، بالاضافة إلى مرآة ذاتية التعتيم و خاصية دخول السيارة بدون مفتاح مع استخدام زر تشغيل وايقاف المحرك، إلى جانب باقة من تقنيات الحماية.

الاسعار الرسمية للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 في مصر

تقدم السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 عبر فئتين من التجهيزات الاولى ELEGANCE بسعر رسمي يبلغ مليون و 75 الف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية R-LINE نحو مليون و 250 الف جنيه.