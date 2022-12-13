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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكلفة العنف ضد المرأة.. تحديات وآليات للمواجهة |لقاء بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية اجتماعا للخبراء بعنوان "تكلفة العنف ضد المرأة: تحديات وآليات للمواجهة"، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 صباحاً بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يهدف هذا الاجتماع إلى تسليط الضوء على التكلفة التي يتحملها المجتمع المصري والناتجة عن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، سواء كانت هذه التكلفة ملموسة كالأضرار التي يتحملها القطاع الصحي وبيئة العمل الوظيفية، أو غير الملموسة والتي تتمثل في انتشار بعض المعتقدات والثقافات الشعبية والتي من شأنها تنميط دور المرأة والحد من مكانتها الاجتماعية.

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كما سيتناول أيضا بحث أنماط العلاقات الاجتماعية والتفاعلات اليومية بين أفراد المجتمع وأساليب استخدام السلطة في الهياكل الاجتماعية والطبقية المختلفة، هذا إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات المختلفة والتي قد تساهم في تفشى ظاهرة العنف ضد المرأة، كما يناقش هذا الاجتماع الآليات والتدابير التي تساهم في القضاء على هذه الظاهرة.
يشارك في الاجتماع نخبة من الخبراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة الجامعة والقضاة وصناع القرار وغيرهم من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بقضايا المرأة.
 

الاسكندرية مكتبة الاسكندرية المجتمع المصري مجلسي النواب والشيوخ العنف ضد المرأة القطاع الصحي

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