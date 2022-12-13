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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحرام عمى عينيه.. كمم فم عجوز وقيدها لسرقة ذهبها بالإسكندرية| القصة الكاملة

كمم فم عجوز وقيدها
كمم فم عجوز وقيدها لسرقة ذهبها بالإسكندرية.. أرشيفية

سارق محترف، اختار ضحيته بعناية، حيث دلف إلى شقة تسكنها امرأة عجوز، 64 سنة بمدينة الإسكندرية الساحرة، وكمم ضحيته، وقيدها وهددها بسلاح أبيض مهددها بالتعدي عليها.

حكم بالسجن

وأسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، الستار على قضية السرقة التي هزت منطقة العامرية التابعة لمحافظة، بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهم بتهمة السرقة وحيازة سلاح أبيض.

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي إبراهيم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار عبد الفتاح محمد العكاوي، والمستشار إمام محمد الصيرفي، وسكرتير المحكمة سيد البتانوني.

كسر النوافذ 

بدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 13934 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بسرقتها داخل الشقة محل سكنها بدائرة القسم.

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وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه حال تواجد المجني عليها "و.ع.م" 64 سنة ربة منزل بالشقة محل سكنها ليلا قام المتهم " أ.ع.م" عاطل ومسجل سرقات ، بالدلوف الي شقتها بعد أن قام بكسر احدي النوافذ ، وعند مشاهدتها للمتهم، قام بتكميم فمها وقيدها مهددا إياها بالتعدي عليها مستخدما سلاح أبيض مطوة، واستولي علي مشغولاتها الذهبية وبعض المبالغ المالية وفر هاربا.

تحرر محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم القاء القبض عليه وبعرضه علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

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