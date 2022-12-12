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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المهندسين : تعيين السيد حسن عضوًا بمجلس إدارة نادي الإسكندرية

المهندس السيد حسن
المهندس السيد حسن

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي، تعيين المهندس الاستشاري السيد حسن عضوًا بمجلس إدارة نادي المهندسين في الإسكندرية.


وذكرت نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، في بيان، أن الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، تقدم بالتهنئة إلى المهندس السيد حسن، على تعيينه بمجلس إدارة نادي المهندسين، متمنيا له النجاح والتوفيق.

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وقد نجح "حسن" في تطوير منشآت نادي المهندسين، ليصبح منتجعًا سياحيا شرقي المحافظة الساحلية، فضلاً عن تطوير منشآت نقابة الإسكندرية بمنطقة الشاطبي.

المهندس السيد حسن تولى عضوية مجلس إدارة نقابة المهندسين بالإسكندرية منذ عام ٢٠١٨ حتي ٢٠٢٢، حيث أسندت له رئاسة لجنتي الاسكان والمشروعات الهندسية ولجنة مزاولة المهنة بالنقابة وكان من أهم اعماله تطوير مبني نقابة المهندسين بالإسكندرية ليصبح منارة للمهندسين علي مستوى عالي من التصميمات والتنفيذ وصولا للانتهاء من مشروعات الاسكان بمدينة المهندسين ببرج العرب وكذلك تطوير منشأت نادي المهندسين بالإسكندرية ليصبح منتجعا سياحيا.

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كما تولي العديد من المناصب النقابية بنقابة المهندسين المصرية ومن اهمها مقرر مساعد لجنة إنشاءات النقابات الفرعية وكان له دور بارز في الانتهاء من تطوير مبني نقابة المهندسين بالسويس وكفر الشيخ وبورسعيد ومصيف المهندسين بمدينة مرسي مطروح.

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